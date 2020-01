Ιράν: Έτσι κατέρριψε το Boeing ο πύραυλος! Η μοιραία απόφαση και η τραγωδία

Την δική του εκδοχή για την αεροπορική τραγωδία στο Ιράν, με τους 176 νεκρούς επιβάτες της μοιραίας πτήσης Τεχεράνη – Κίεβο του Boeing 737-800 των Ουκρανικών αερογραμμών από ιρανικό πύραυλο, αναλύει αποκλειστικά στο newsit.gr ο έμπειρος πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Ο έμπειρος αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού “Πτήση και Διάστημα” εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τα video, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την συντριβή, τι ακριβώς συνέβαινε την στιγμή εκείνη στον Ιρανικό ουρανό, ενώ αναφέρεται και στον τύπο του πυραύλου που βύθισε στο πένθος τις οικογένειες των 176 αθώων θυμάτων.

“Η αλήθεια είναι πως σε πρώτη φάση ήταν ανοιχτά όλα τα σενάρια καθώς από το πρώτο πιστοποιημένο για την γνησιότητά του βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται ξεκάθαρα πως το αεροπλάνο αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, καθώς υπήρχε μια εστία φωτιάς στη δεξιά πλευρά του κοντά στο σημείο του κινητήρα, ενώ 25 δευτερόλεπτα μετά εξερράγη μέσα σε μια σφαίρα φωτιάς” αναφέρει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

