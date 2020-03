Η αστυνομία στο Ιράν συνέλαβε πέντε υπόπτους έπειτα από την κυκλοφορία ενός κωμικού βίντεο, που παρουσίαζε μία βροχή από μελιτζάνες να πέφτει πάνω από την Τεχεράνη…

Η μελιτζάνα είναι ένα… ζαρζαβατικό που έχει συνδεθεί στο ίντερνετ με σεξουαλικά υπονοούμενα και όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που το Ιράν καταβάλλει προσπάθειες να αναχαιτίσει τη ραγδαία μετάδοση το κορονοϊού, όπως μεταδίδει σήμερα το κρατικό πρακτορείο IRNA.

“Μετά την κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός βιντεοκλίπ που δείχνει μελιτζάνες πάνω από την πρωτεύουσα, η αστυνομία αμέσως εντόπισε και συνέλαβε τους δημιουργούς του”, τονίζει στο πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τεχεράνης.

“Οι ίδιοι υποστήριξαν πως έκαναν δοκιμές για ειδικά εφέ , όταν ένα από τα πειραματικά τους βίντεο κατά λάθος κατέληξε και δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”, εξήγησε ο στρατηγός Αλί Ζολγάντρ, προσθέτοντας πως οι συλληφθέντες δήλωσαν πως “δεν ανήκουν σε κάποιο ιδιαίτερο κίνημα ή ομάδα”. Το IRNA δεν προσδιορίζει στο τηλεγράφημα για ποιο έγκλημα κατηγορούνται οι συλληφθέντες.

Eggplant fall from the sky in Tehran. After Corona, it comes to African black cock. pic.twitter.com/7YAyUbrPJS