Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν, μετά τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, ανακοίνωσε χθες (20.09.2022) αξιωματούχος.

Σπάνιες εικόνες από το ξεσηκωμένο πλήθος στο Ιράν, κάνουν τον γύρο του κόσμου, αφού η υπόθεση της 22χρονης Μαχσά Αμινί, φαίνεται πως ξεσήκωσε και ευαισθητοποίησε τον κόσμο. Μάλιστα, ορισμένες από τις γυναίκες διαδηλώτριες που βγήκαν στους δρόμους, έκαψαν τις μαντίλες τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη καταπίεση που δέχονται. Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, οι διαδηλώσεις, στις οποίες πρωτοστατούν οι γυναίκες, είναι οι πιο σοβαρές που έχουν σημειωθεί στο Ιράν εδώ και πολλά χρόνια.

Protests in Iran after 22-year-old Mahsa Amini was killed by the "morality police" while in custody for infractions of hijab rules.



This government-sponsored brutality is in addition to "honor-killings" and widespread oppression of women across the region for similar reasons. https://t.co/P1DTDl6j8k — zeynep tufekci (@zeynep) September 20, 2022

Η Μαχσά Αμινί, καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν στο Ιράν και συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

Η οργή για τον θάνατο της Αμινί βρίσκει όμως διέξοδο και στα social media, όπου πολλές Ιρανές – και όχι μόνο – γυναίκες αλλά και άνδρες ποστάρουν βίντεο που στα οποία αμίλητοι κόβουν τα μαλλιά τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίες για τις συνθήκες καταπίεσης στη χώρα.

Iranian people are cutting their hair short to protest the killing of a 22 yo girl Mahsa Amini by the police in Iran bc of hijab #MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/vWRYR14sJ8 — blue dream (@callmebluedream) September 19, 2022

Στο Ιράν οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν τα μαλλιά τους όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Επίσης η αστυνομία ηθών απαγορεύει στις γυναίκες να φορούν κοντά παλτό, πάνω από το γόνατο, στενά παντελόνια και τζιν με σκισίματα καθώς και ρούχα με έντονα χρώματα, μεταξύ άλλων.

Η Μαχσά Αμινί έπεσε σε κώμα μετά τη σύλληψή της και πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση και δήλωσε η οικογένεια.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα.

«Θα ληφθούν μέτρα»

Μετά την οργή που έχει προκαλέσει ο θάνατος της Μαχσά Αμινί, ο εκπρόσωπος του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στο Κουρδιστάν, ο Αμντολρεζά Πουρζαχαμπί μετέβη τη Δευτέρα στο σπίτι της, μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε στην οικογένεια ότι «θα ληφθούν μέτρα» και ότι ο αγιατολάχ Χαμενεΐ «λυπάται για τον θάνατό της».

Massive protests erupted in several parts of Iran after a Kurdish woman died in police custody.



Mahsa Amini, whose Kurdish name is Jîna Emînî, was arrested on September 13 for wearing her hijab "inappropriately." pic.twitter.com/a3oVfTIiIO — redfish (@redfishstream) September 20, 2022

Από την πλευρά της η υπηρεσιακή Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Νάντα αλ Νασίφ εξέφρασε «την ανησυχία της για τον θάνατο υπό κράτηση της Μαχσά Αμινί (…) και τη βίαιη αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι στις διαδηλώσεις» και ζήτησε αμερόληπτη έρευνα.

Πόσο θα συνεχίσει να υπάρχει «αστυνομία ηθών»;

Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί προκάλεσε επικρίσεις και από υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους εναντίον της αστυνομίας ηθών.

Στο κοινοβούλιο ο βουλευτής Τζαλάλ Ρασιντί Κουτσί εκτίμησε ότι η αστυνομία ηθών «προκάλεσε ζημιά στη χώρα».

While some protesters took to the streets of Iran, some women decided to cut their hair as their own form of protest against the death of Mahsa Amini while she was in police custody.https://t.co/CSFG1w1eVS pic.twitter.com/mxOJy9liIG — USA TODAY (@USATODAY) September 21, 2022

Άλλος βουλευτής έφτασε στο σημείο να προτείνει την κατάργηση της αστυνομίας ηθών. «Πιστεύω ότι εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας της Γαστ-ε- Ερσάντ να περάσει την κουλτούρα του χιτζάμπ, αυτή η μονάδα θα πρέπει να καταργηθεί, προκειμένου τα παιδιά αυτής της χώρας να μην φοβούνται όταν τη συναντούν», δήλωσε ο Μοϊνοντίν Σαϊντί.