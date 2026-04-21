Τελεσίγραφο Μαγιάρ στις «μαριονέτες» του Όρμπαν: Παραιτηθείτε μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλιώς θα αποπεμφθείτε

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, ο νικητής των εκλογών στην Ουγγαρία Πέτερ Μαγιάρ έστειλε σαφές τελεσίγραφο για τις παραιτήσεις ανώτατων θεσμικών παραγόντων της χώρας. Όπως ανέφερε, μέχρι τις 31 Μαΐου όσοι χαρακτηρίζει «μαριονέτες» του Βίκτορ Όρμπαν καλούνται να παραιτηθούν οικειοθελώς, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με απομάκρυνση από τα αξιώματά τους.

Until 31 May, the Orbán puppets may voluntarily step down from their positions.



This applies to the President of Hungary, the President of the Curia, the President of the National Office for the Judiciary, the President of the Constitutional Court, and the…

«Η 31η Μαΐου είναι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Μετά από αυτό, θα αξιοποιήσουμε τη λαϊκή εντολή και τα νομικά μέσα που διαθέτουμε για να τους απομακρύνουμε από τα αξιώματά τους».