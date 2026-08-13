Ρώμη: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Εκκενώθηκαν οι γύρω περιοχές

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13.08.2026) σε εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των ιταλικών αρχών και εντολή εκκένωσης των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της KNDS Ammo Italy, πρώην Simmel Difesa, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού και πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος.

Σύμφωνα με τη RAI, η εταιρεία κατασκευάζει πυρομαχικά για χερσαία και ναυτικά αμυντικά συστήματα, καθώς και στερεά καύσιμα για αεροδιαστημικούς εκτοξευτές.

Una gigantesca #esplosione si è verificata alle porte di #Colleferro, provincia di Roma: la deflagrazione è avvenuta in una fabbrica dell'area (la ex Simmel). Sul posto erano già presenti vigili del fuoco e carabinieri per via di un incendio. Si cercano eventuali feriti. pic.twitter.com/VNxG6FZKIY — MC (@Virus1979C) August 13, 2026

Η έκρηξη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας των εγκαταστάσεων, όπως μεταδίδουν τόσο η RAI όσο και το πρακτορείο ANSA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Λόγω της ισχύος της έκρηξης, οι αρχές έδωσαν εντολή για προληπτική εκκένωση των περιοχών γύρω από το εργοστάσιο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εισέλθουν στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.