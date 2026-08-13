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Ρώμη: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών – Εκκενώθηκαν οι γύρω περιοχές

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της KNDS Ammo Italy – Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες
Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στη Ρώμη
Στιγμιότυπα από την έκρηξη (Πηγή φωτογραφιών: video grab / x)
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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (13.08.2026) σε εργοστάσιο που παράγει πυρομαχικά νοτιοανατολικά της Ρώμης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των ιταλικών αρχών και εντολή εκκένωσης των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη στο εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της KNDS Ammo Italy, πρώην Simmel Difesa, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού και πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος.

Σύμφωνα με τη RAI, η εταιρεία κατασκευάζει πυρομαχικά για χερσαία και ναυτικά αμυντικά συστήματα, καθώς και στερεά καύσιμα για αεροδιαστημικούς εκτοξευτές.

Η έκρηξη στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε στο τμήμα συμπίεσης πυρίτιδας των εγκαταστάσεων, όπως μεταδίδουν τόσο η RAI όσο και το πρακτορείο ANSA.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Λόγω της ισχύος της έκρηξης, οι αρχές έδωσαν εντολή για προληπτική εκκένωση των περιοχών γύρω από το εργοστάσιο.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εισέλθουν στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

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