ΗΠΑ: Αστυνομικός σκύλος έχασε το πόδι του σώζοντας τρεις βοηθούς σερίφη – Η συγκινητική υποδοχή

Ένας αστυνομικός σκύλος στις ΗΠΑ τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που προστάτευε τρεις βοηθούς σερίφη κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψη ενός φυγά στη Φλόριντα. Ο 7χρονος Έις δέχθηκε πυροβολισμό στο μπροστινό πόδι και τελικά χρειάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό.

Ο σκύλος υπηρετεί στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο του 2020. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν έναν 27χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις φορές προς την πλευρά τριών βοηθών σερίφη.

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Ο Έις τραυματίστηκε στο μπροστινό πόδι, με τη σφαίρα να προκαλεί σοβαρή ζημιά στο οστό και αιμορραγία σε αρτηρία. Η εκπαιδεύτριά του, βοηθός σερίφη Νάταλι Όστραϊχ, του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφερε γρήγορα σε ασφαλές σημείο.

Αρχικά, ο Έις μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Στη συνέχεια έγινε αεροδιακομιδή του σε κτηνιατρικό ιατρικό κέντρο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το αριστερό μπροστινό του πόδι.

Η συγκινητική υποδοχή στον Έις

Λίγο αργότερα, το γραφείο του σερίφη δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που ο Έις έβγαινε από το κτηνιατρικό κέντρο για να επιστρέψει στο σπίτι του. Αρκετοί βοηθοί σερίφη είχαν συγκεντρωθεί εκεί και τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.

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Παρά την περιπέτειά του, ο Έις εμφανίστηκε γεμάτος ενέργεια, φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «ride or die».

A hero's welcome for K-9 Ace.



The 7-year-old German shepherd walks back into the Polk County Sheriff's Office on three legs, surrounded by the deputies he helped protect just days earlier.



Ace was critically wounded after authorities say a suspect opened fire as deputies… pic.twitter.com/NiZZkIbGNg — Fox News (@FoxNews) August 13, 2026

«Μόλις ξύπνησε από την αναισθησία, ο Έις προσπάθησε να βγει περπατώντας από εκεί», έγραψε το γραφείο του σερίφη. «Δεν έχει αποθαρρυνθεί από τότε. Μάλιστα, ξεπέρασε σε ταχύτητα την κάμερα που προσπαθούσε να καταγράψει την αποδέσμευσή του σήμερα το απόγευμα», συμπλήρωσε.

Δύο ημέρες μετά τον τραυματισμό του, ο Έις επέστρεψε για πρώτη φορά στο γραφείο του σερίφη. Η εικόνα του χαροποίησε τους συναδέλφους της εκπαιδεύτριάς του, καθώς ο σκύλος έδειχνε να αναρρώνει και να έχει καλή διάθεση.

«Κοιτάξτε τον Έις. Είναι χαρούμενος, τρώει, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Ναταλί και τον Έις. Στάθηκαν μεταξύ του καλού και του κακού και έσωσαν τη ζωή τριών βοηθών σερίφη. Γι’ αυτό είμαστε τόσο περήφανοι γι’ αυτόν. Τα πήγε πολύ καλά», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ.

Η Νάταλι Όστραϊχ θα μείνει για ένα διάστημα μαζί με τον Έις όσο εκείνος συνεχίζει την ανάρρωσή του, πριν επιστρέψει στα καθήκοντά της. Για τον Έις, όμως, η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν η τελευταία της καριέρας του, καθώς πλέον θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Χαλάρωσε και απόλαυσε τη συνταξιοδότησή σου, Έις», είπε ο Τζαντ.

Το γραφείο του σερίφη αποχαιρέτησε τον τετράποδο συνεργάτη του και με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι η προσφορά του δεν θα ξεχαστεί.

«Μπορεί οι μέρες που κυνηγούσε τους κακούς να έχουν τελειώσει, αλλά ο Έις θα είναι πάντα ένας από τους ήρωές μας».