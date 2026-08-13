Σαρδηνία: Γιοτ αξίας άνω των 8 εκατ. ευρώ βυθίστηκε τέσσερις ημέρες μετά την παράδοσή του

Γιοτ αξίας άνω των 8 εκατ. ευρώ βυθίστηκε ανοιχτά της Κόστα Σμεράλντα, στη Σαρδηνία, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παράδοσή του στον νέο ιδιοκτήτη του. Στο πολυτελές σκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι, μέλη του πληρώματος και επιβάτες, οι οποίοι διασώθηκαν χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το περιστατικό με το γιοτ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (11.08.2026) , στα ανοιχτά του Κάπο Φέρο, στη Σαρδηνία. Πρόκειται για το «Angiola II», μήκους περίπου 30 μέτρων, το οποίο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα ενώ βρισκόταν εν πλω.

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Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Αρχών, το συμβάν ξεκίνησε στο μηχανοστάσιο, όπου παρουσιάστηκε βλάβη και ακολούθησε μικρής έκτασης φωτιά. Παρότι η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, νερά άρχισαν να εισρέουν στο εσωτερικό του σκάφους.

Το «Angiola II» έχασε σταδιακά την πλευστότητά του, παρέμεινε για κάποιο διάστημα ημιβυθισμένο και τελικά έγειρε στο πλάι, σε βάθος περίπου επτά μέτρων. Τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διασώθηκαν και οι 14 επιβαίνοντες

Από τους 14 ανθρώπους που βρίσκονταν στο σκάφος, οι 12 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε άλλο σκάφος που έπλεε στην περιοχή.

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Ο ιδιοκτήτης του γιοτ, Ιταλός επιχειρηματίας, και ένας φίλος του φέρεται να παρέμειναν για κάποιο διάστημα στο «Angiola II», περιμένοντας την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Επιχείρηση για την ανέλκυση

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ήδη επικοινωνήσει με εξειδικευμένη εταιρεία για την ανέλκυση του σκάφους.

Για την επιχείρηση αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πλωτός γερανός με δυνατότητα ανύψωσης περίπου 200 τόνων, ώστε το γιοτ να μεταφερθεί στη στεριά και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.