Καθηγητής στο Τέξας ξεσπά σε κλάματα: «Είναι 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να γράψουν τέσσερις λέξεις»

Σε κλάματα ξέσπασε μέσα στην τάξη ένας καθηγητής στο Τέξας, όταν, όπως υποστήριξε, διαπίστωσε ότι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν μια απλή γραπτή άσκηση. Ο Ντάριους Γουίλιαμς, ο οποίος διδάσκει στο Wheatley High School της σχολικής περιφέρειας του Χιούστον, περιέγραψε εμφανώς φορτισμένος την εμπειρία του σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καθηγητής από το Τέξας ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τη δεύτερη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς και ότι η δυσκολία των μαθητών του στον γραπτό λόγο τον έκανε να διακόψει το μάθημα. «Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», είπε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

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Ο Γουίλιαμς, εκπαιδευτικός Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος New Education System (NES), εξήγησε ότι είχε δώσει στους τελειόφοιτους μαθητές του δύο παραγράφους για να διαβάσουν και στη συνέχεια τους ζήτησε να ολοκληρώσουν μία πρόταση.

Οπως υποστήριξε, μάλιστα, είχε ήδη συμπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της απάντησης, αφήνοντας στους μαθητές μόλις τέσσερις λέξεις.

«Ουσιαστικά είχα συμπληρώσει την πρόταση για αυτούς», ανέφερε. «Πρόκειται για παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!».

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«Δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα»

Ο εκπαιδευτικός συνέχισε, εμφανώς απογοητευμένος, περιγράφοντας τις προσπάθειες που, όπως είπε, είχε κάνει για να καθοδηγήσει τους μαθητές του.

«Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε μαζί τις σημειώσεις. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν δούμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», είπε.

Λίγο αργότερα, ο τόνος του έγινε ακόμη πιο δραματικός: «Είναι μόλις η δεύτερη μέρα και έχω τελειόφοιτους που απλώς δεν μπορούν να διαβάσουν και τελειόφοιτους που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν», ανέφερε κλαίγοντας.

Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι μαθητές αδυνατούν να εκφράσουν τις απόψεις τους προφορικά. Οπως εξήγησε, μπορούν να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να υπερασπιστούν τη θέση τους, δυσκολεύονται όμως να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες στον γραπτό λόγο.

Η κριτική και η απάντησή του

Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να επικρίνουν τον Γουίλιαμς και να θέτουν ερωτήματα για τα προσόντα του ως εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο ίδιος απάντησε παρουσιάζοντας στοιχεία για τις σπουδές και τις πιστοποιήσεις του. Ανέφερε ότι απέκτησε τον περασμένο Απρίλιο δεύτερο πτυχίο από το Berklee College of Music και ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο American College of Education, με αντικείμενο τα αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία.

«Για όσους από εσάς μπορεί να έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς την ευθύνη, κάντε το εσείς», απάντησε στους επικριτές του. «Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και να δω πόσο καλά θα τα πάτε».

Τα στοιχεία για τη Νέα Υόρκη

Η δημόσια παρέμβαση του Γουίλιαμς έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τις επιδόσεις των μαθητών στη γλώσσα και την κατανόηση κειμένου.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του υπουργείου Παιδείας της πολιτείας της Νέας Υόρκης για το σχολικό έτος 2025-2026, το 57% των μαθητών της τρίτης τάξης, το 52% της τέταρτης και το 57% της πέμπτης δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA).

Συνολικά, το 48% των μαθητών των τάξεων που εξετάστηκαν αξιολογήθηκε ως επαρκές, ποσοστό μειωμένο κατά πέντε μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά.