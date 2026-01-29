Ιράν: Κλιμακώνει τις εντάσεις με στρατιωτικές ασκήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Αφού ανακοίνωσαν τον εξοπλισμό τους με 1.000 νέα στρατηγικά drones, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν θα πραγατοποιήσουν ασκήσεις ετοιμότητας με φόντο την μεγάλη αμερικανική ναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή υπό τις εντολές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ιδιαίτερα προετοιμάζονται οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, που βρίσκονται στο στόχαστρο τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης, λόγω της συμμετοχής τους στην βίαη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων εβδομάδων, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Εξάλλου, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν θα πραγματοποιήσουν γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα στενά του Ορμούζ, την Κυριακή 1 και Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, μετέδωσε σήμερα (29.01.2026) το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν νευραλγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Ικανοποίηση Ισραήλ για την απόφαση της ΕΕ

Το Ισραήλ χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία των υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συμπεριλάβουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης – του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Πρόκειται για μια σημαντική και ιστορική απόφαση», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας πως «επί χρόνια, και τις τελευταίες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, το Ισραήλ εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου».