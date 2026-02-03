Κόσμος

Ιράν: Ξεπέρασαν τους 50.000 οι διαδηλωτές που έχουν συλληφθεί, λέει ΜΚΟ – Συνεχίζεται η βίαη καταστολή

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αναγκαστικής εξαφάνισης τους, βασανιστηρίων και αυθαίρετων εκτελέσεων» προειδοποιεί η Human Rights Activists News Agency
λεωφορείο στην Τεχεράνη που κάηκε κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
λεωφορείο στην Τεχεράνη που κάηκε κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / File Photo

Δεν έχει τέλος ο κίνδυνος που διατρέχουν οι διαδηλωτές που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν, αφού η ΜΚΟ «Human Rights Activists News Agency» ανακοίνωσε ότι αυξάνεται ο αριθμός των συλληφθέντων από τις αρχές.

Το Ιράν «έπνιξε στο αίμα» στις αρχές Ιανουαρίου ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας, που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου και κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2026, με τους διαδηλωτές να δίνουν μάχη για την ζωή τους απέναντι στις δυνάμεις των παραστρατιωτικών οργανώσεων που ήθελαν να καταστείλουν τις πορείες τους.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αλλά δηλώνουν ότι η ευρεία πλειοψηφία αυτών ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» που δρουν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η «Human Rights Activists News Agency», η οποία προηγουμένως είχε κάνει λόγο για περισσότερες από 42.000 συλλήψεις, αναθεώρησε σήμερα (03.02.2026) προς τα πάνω τον αριθμό της, καταγράφοντας στο εξής τουλάχιστον 50.235 συλλήψεις που συνδέονταν με τις διαδηλώσεις.

Απειλές, εκβιασμοί και «ομολογίες» από εξαναγκασμό

Οι συλλήψεις αυτές είχαν στόχο «ένα ευρύ φάσμα πολιτών, κυρίως φοιτητών, συγγραφέων και εκπαιδευτικών» σύμφωνα με την οργάνωση που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, η οποία προσθέτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συλλήψεις συνοδεύτηκαν από «έρευνες σε κατοικίες και κατάσχεση προσωπικών αντικειμένων».

Η HRANA αναφέρει επίσης περισσότερες από 300 «εξαναγκαστικές ομολογίες» που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Την περασμένη εβδομάδα, η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε επίσης ανησυχία για τη σύλληψη χιλιάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, οι άνθρωποι αυτοί διατρέχουν «σοβαρό κίνδυνο αναγκαστικής εξαφάνισης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, θανάτου ενώ τελούν υπό κράτηση και αυθαίρετων εκτελέσεων έπειτα από δίκες που προφανώς δεν είναι δίκαιες».

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γολαμοχοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, προειδοποίησε σήμερα ότι δεν θα υπάρξει “καμιά επιείκεια” απέναντι σε όσους ενεπλάκησαν στις διαδηλώσεις. Και η εισαγγελία διευκρίνισε ότι ορισμένοι αντιμετωπίζουν ποινές που μπορεί να φθάνουν μέχρι τη θανατική ποινή.

Συλλήψεις επιφανών προσωπικοτήτων του Ιράν

Ο Ιρανός κινηματογραφιστής Μεχντί Μαχμουντιάν, συν-σεναριογράφος της ταινίας «Ενα απλό ατύχημα», που βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών το 2025, συνελήφθη την Κυριακή (01.02.2026), ως ύποπτος ότι βοήθησε στη σύνταξη μιας δήλωσης επικριτικής για την εξουσία.

Συνελήφθη μαζί με τον αρχηγό των φοιτητών, Αμπντολάχ Μομενί, αλλά και τη δημοσιογράφο και ακτιβίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών, Βίντα Ραμπανί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το κείμενο, που υπογράφεται από περισσότερους από άλλους δώδεκα διαφωνούντες, συγκρίνει την καταστολή με «κρατικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», εξηγεί το ίδρυμα της νομπελίστριας Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία είναι στη φυλακή από τον Δεκέμβριο.

Είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πριν από το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων.

Κόσμος
