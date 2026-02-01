Συμβαίνει τώρα:
Ιράν: «Μια αμερικανική επίθεση θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο» προειδοποιεί ο Αλί Χαμενεΐ

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος» υποστήριξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Ο Αλί Χαμενεϊ
Ο ανώτατος θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ / West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα Κυριακή (1.2.26) ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο», τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο με το Ιράν, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», υποστήριξε ο Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι το ξέσπασμα πολέμου δεν θα ήταν «προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ», τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την αισιοδοξία του πως θα καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, στην περίπτωση όμως που αυτή δεν περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ουδέποτε επιδίωξε και δεν επιδιώκει επ’ ουδενί πόλεμο, κι έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των ΗΠΑ, ούτε της περιοχής», είπε ο Μασούντ Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, σύμφωνα με την ιρανική προεδρία.

Επίσης χθες, ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, είχε κάνει λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, παρόλο που η Ουάσινγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του εμιράτου του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι επισκέφθηκε χθες Σάββατο την Τεχεράνη, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο ΥΠΕΞ, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μοιάζει να ρίχνει το βάρος στη διπλωματία, αντιμέτωπη με την απειλή στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αλί Λαριτζανί, γραμματέα κορυφαίου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας του εμιράτου «επαναβεβαίωσε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες με σκοπό να μειωθούν οι εντάσεις και να εξευρεθούν ειρηνικές λύσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στη Ντόχα στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Axios, για το θέμα του Ιράν υπήρξε χθες τηλεφωνική επικοινωνία του Ιρανός προέδρου Πεζεσκιάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αλ Σίσι. 

