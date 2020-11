Ιράν: Ο “αρχιτέκτονας” του πυρηνικού προγράμματος είναι νεκρός – Έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης

Ο Ιρανός εξέχων πυρηνικός επιστήμονας Μοχσέν Φαχριζαντέχ πέθανε σήμερα στο νοσοκομείο υποκύπτοντας στα τραύματα που υπέστη σε ένοπλη επίθεση, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

“Δυστυχώς, η ιατρική ομάδα δεν κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή και πριν από λίγα λεπτά, αυτός ο διευθυντής και επιστήμονας έφθασε στο υψηλό στάτους του μαρτυρικού θανάτου έπειτα από χρόνια προσπαθειών και αγώνα”, αναφέρει ανακοίνωση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από τα κρατικά ΜΜΕ.

Λίγη ώρα νωρίτερα μόνον το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδιδε ότι ο Μόχσεν Φαχριζαντέχ τραυματίσθηκε σε επίθεση στα περίχωρα της Τεχεράνης και νοσηλεύεται.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας δήλωνε ότι δεν υπάρχει περιστατικό το οποίο να αφορά πυρηνικούς επιστήμονες, όπως μετέδιδε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Την αρχική είδηση περί δολοφονίας -και όχι τραυματισμού και νοσηλείας- του πυρηνικού επιστήμονα είχαν μεταδώσει ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μάλιστα με ανάρτησή του στο Twitter ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τις δολοφονίες επιστημόνων, επιβεβαιώνοντας εμμέσως την πληροφορία.

Την είδηση αναπαρήγαγε και το πρακτορείο Reuters, ενώ την μετέδωσαν αστραπιαία μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ και Ισραηλινοί δημοσιογράφοι.

#BREAKING: Mohsen Fakhrizadeh, Iranian top nuclear scientist and the man who is described as ‘father of the Iranian bomb’, has been assassinated east of Tehran;



Iran revolutionary guards commander says Iran will avenge killings of scientists as it has in the past pic.twitter.com/w5xf1XoGE8