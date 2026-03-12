Ιράν: «Ο διάβολος πέθανε» – Θρίλερ με τον θάνατο του Ασαντολάχ Μπαντφάρ της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ

Με την απλή φράση «Ο Διάβολος πέθανε», κυκλοφόρησε η είδηση που συγκλονίζει το Ιράν…. Ο άνθρωπος που είχε προκαλέσει τρόμο και μίσος στη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών στη χώρα στις αιματηρές διαδηλώσεις δεν είναι πια ζωντανός.

Πρόκειται για τον Ασαντολάχ Μπαντφάρ, διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, υπεύθυνο για χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς ανθρώπων στο Ιράν στις πρόσφατες διαδηλώσεις.

Ο Μπαντφάρ έγινε γνωστός για τη σκληρότητα με την οποία καταπνίγηκαν οι αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Τότε που οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διέκοψαν κάθε επικοινωνία μέσω ιντερνετ ώστε να μην διαρρεύσουν οι εικόνες της καταστολής, έδωσε εντολή στους παραστρατιωτικούς της Basij να βγουν στους δρόμους. Οι επιθέσεις τους ήταν οργανωμένες: ομάδες μοτοσικλετών με οπλισμένους άντρες στόχευαν συγκεκριμένα νέους, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς στα χέρια και στα μάτια

Παρά την επιβεβαίωση ότι ο Μπαντφάρ έχει πεθάνει, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει ασαφής. Οι ιρανικές αρχές ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινό βομβαρδισμό, ενώ κυκλοφορεί βίντεο με στήλη καπνού από το σπίτι του. Ισραηλινές πηγές όμως υποστηρίζουν ότι η κηδεία του προηγήθηκε μιας ημέρας από τον φερόμενο θάνατό του, γεγονός που γεννά ερωτήματα. Ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για πιθανή εκτέλεση από συναδέλφους του στην Μπασίτζ ή στους Φρουρούς της Επανάστασης, ή ακόμη και για εσωτερική εκκαθάριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων κατηγορούμενων για κατασκοπεία και προδοσία.

Devil is dead



Asadollah Badfar, commander of the Basij, Iran’s internal security force, has reportedly been eliminated. Badfar was accused of overseeing the crackdown on Iranian protesters in January, during which tens of thousands were reportedly killed. pic.twitter.com/ildS2N97gC ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 10, 2026

Νωρίτερα, στις 5 Μαρτίου, δύο κορυφαία στελέχη της νεολαίας της Μπασίτζ, οι Μοχάμαντ Μεντί Οζγκολί και Μοχάμαντ Μεντί Σαριφί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς, ενώ ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή της τάξης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Τεχεράνης.

Η Μπασίτζ, που ιδρύθηκε το 1980 με πρωτοβουλία του Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, αποτελεί παραστρατιωτική πολιτοφυλακή με ρόλο τόσο στην άμυνα της χώρας όσο και στην επιτήρηση της τάξης στην κοινωνία. Αρχικά, κινητοποίησε εκατομμύρια εθελοντές στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε καθημερινές περιπολίες, επιβολή κοινωνικών κανόνων και καταστολή διαδηλώσεων. Λειτουργεί μέσω τοπικών μονάδων σε τζαμιά, σχολεία και εργασιακούς χώρους και υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης. Από τις αμφιλεγόμενες εκλογές του 2009, η Μπασίτζ έχει γίνει βασικό όργανο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση αντιπολιτευτικών κινημάτων, αν και η αποτελεσματικότητά της σε μεγάλης κλίμακας αναταραχές έχει αμφισβητηθεί.