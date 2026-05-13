Ο Μάρκο Ρούμπιο φόρεσε τη φόρμα σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και φωτογραφήθηκε στο Air Force One

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έγινε viral, καθώς ταξίδευε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική και υψηλού συμβιβασμού συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, καθώς πόζαρε φορώντας τη γκρι φόρμα σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και φωτογραφήθηκε στο Air Force One.

«Ο υπουργός Ρούμπιο φορώντας το Nike Tech ‘’Venezuela’’ στο Air Force One!», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Σεούνγκ, δημοσιεύοντας τη σχετική φωτογραφία.

Marco Rubio made a major fashion statement on Air Force One.



The Secretary of State spotted on the president’s plane in the now-infamous gray Nike Tech tracksuit associated with Venezuelan leader Nicolás Maduro.



Maduro was seen wearing a strikingly similar outfit during his… pic.twitter.com/ASoiKuGugf — Fox News (@FoxNews) May 13, 2026

Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε ανέκφραστος, με τα χέρια στις τσέπες, φορώντας τη γκρι αθλητική φόρμα που σχολιάστηκε έντονα λόγω της ομοιότητάς της με εκείνη που είχε φορέσει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στις εικόνες της σύλληψής του.

Η φωτογραφία έχει γίνει viral προκαλώντας πλήθος σχολίων από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για την δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που ο Ρούμπιο γίνεται viral στα social media καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα έστρεψε και πάλι τα βλέμματα πάνω του μετά την δημοσίευση ενός βίντεο που τον έδειχνε να εκτελεί χρέη DJ σε γάμο.