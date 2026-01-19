Ιράν: Ο Τραμπ και ο γιος του σάχη «χάκαραν» την κρατική τηλεόραση – Εξετάζεται η άρση απαγόρευσης του ίντερνετ

Μια από τις ενέργειες που προκάλεσαν την οργή των διαδηλωτών στο Ιράν κατά την διάρκεια των ανικυβερνητικών συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει το ίντερνετ ως ένα μέσο καταστολής.

Η κυβέρνηση του Ιράν «έκοψε» το ίντερνετ για να μην επιτρέψει στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να επεκταθούν αλλά και να λάβουν υποστήριξη από το εξωτερικό, όπως έγινε παλιότερα σε εξεγέρσεις λαών κατά την διάρκεια της Αραβικής άνοιξης.

Update: With the #Iran internet blackout now spanning its twelfth day, metrics show that national connectivity remains minimal. In recent days, the filternet has occasionally allowed messages through, suggesting that the regime is testing a more heavily filtered intranet. pic.twitter.com/LoQxasz6Jy — NetBlocks (@netblocks) January 19, 2026

Ωστόσο, φαίνεται πως οι αρχές εξετάζουν την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ, όπως δήλωσε σήμερα (19.01.2026) ένα ανώτερο μέλος του κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή όμως που προκύπτει ένα άλλο «πρόβλημα» που έγινε viral στα social media τις τελευταίες ώρες.

BREAKING:



Multiple islamic regime IRIB TV stations have been hacked by the opposition.



Millions of Iranian citizens inside Iran will now see video messages from the Shah, which the regime tried to prevent from reaching them.



WELL DONE.



pic.twitter.com/Au583vLtaf — (@NiohBerg) January 18, 2026

Ειδικότερα, η κρατική τηλεόραση φάνηκε να «χακαρίστηκε» αργά χθες το βράδυ (18.01.2026), δείχνοντας για λίγο ομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του εξόριστου γιου του τελευταίου σάχη του Ιράν που καλούσε τον κόσμο να εξεγερθεί και αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη της αδυναμίας ελέγχου των αρχών.

Iranian revolutionaries have hacked state broadcasters, even sport channels, now playing appeals from the Shah. pic.twitter.com/RzmidRGwEw — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 19, 2026

Ο τραγικός απολογισμός των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Οι δρόμοι του Ιράν ήταν εν πολλοίς ήρεμες για μία εβδομάδα αφότου οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου κατεστάλησαν σε τρεις ημέρες μαζικής βίας.

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.000, περιλαμβανομένων 500 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, με ορισμένες από τις σφοδρότερες ταραχές να σημειώνονται σε κουρδικές περιοχές στα βορειοδυτικά.

Ιρανικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Δύση λένε επίσης πως χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Οι αντίπαλοί τους κατηγορούν τις αρχές ότι άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών προκειμένου να συντρίψουν τη διαφωνία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ιράν λένε ότι ένοπλα πλήθη που παρακινήθηκαν από εξωτερικούς εχθρούς επιτέθηκαν σε νοσοκομεία και τεμένη.

Οι απολογισμός των θανάτων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνους προηγούμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταστάληκαν από τις αρχές το 2022 και το 2009. Η βία ώθησε τον Τραμπ να απειλήσει κατ΄επανάληψη ότι θα επέμβει στρατιωτικά, αν και έχει σταματήσει να τις εξακοντίζει αφότου σταμάτησαν οι σκοτωμοί σε μεγάλη κλίμακα.

Το ίντερνετ θα αποκατασταθεί όταν «οι συνθήκες είναι κατάλληλες»

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, δήλωσε πως τα ανώτατα σώματα ασφαλείας θα αποφασίσουν σχετικά με την αποκατάσταση του ίντερνετ τις ερχόμενες ημέρες, με την υπηρεσία να επαναλαμβάνεται «μόλις οι συνθήκες ασφαλείας είναι κατάλληλες».

Ένα άλλο μέλος της Βουλής, ο σκληροπυρηνικός Χαμίντ Ρασαεΐ, δήλωσε ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν ακούσει προηγουμένως διαμαρτυρίες του ανώτατου ηγέτη Αλι Χαμενεΐ περί «χαλαρού κυβερνοχώρου».

Οι ιρανικές επικοινωνίες, περιλαμβανομένων του ίντερνετ και των διεθνών τηλεφωνικών γραμμών σταμάτησαν εν πολλοίς τις ημέρες που προηγήθηκαν των σφοδρότερων ταραχών.

Το επικοινωνιακό μπλακάουτ έχει έκτοτε χαλαρώσει εν μέρει, επιτρέποντας την εμφάνιση λογαριασμών που έκαναν λόγο για εκτεταμένες επιθέσεις σε διαδηλωτές.

Επιστρέφει στο Ιράν ο γιος του τελευταίου σάχη;

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού «χακαρίσματος», προφανώς, της κρατικής τηλεόρασης, προβλήθηκε ένα τμήμα επί αρκετά λεπτά με τον τίτλο «τα πραγματικά νέα της ιρανικής εθνικής επανάστασης» να προβέλλεται στην οθόνη.

Το τμήμα αυτό περιελάμβανε μηνύματα από τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του τελευταίου σάχη που έχει τη βάση του στις ΗΠΑ, ο οποίος καλούσε για εξέγερση για την ανατροπή των σιιτών μουσουλμάνων κληρικών που ασκούν την εξουσία στη χώρα από την επανάσταση του 1979 η οποία ανέτρεψε τον πατέρα του.

Ο Παχλαβί εμφανίζεται ως εξέχουσα αντιπολιτευόμενη φωνή και έχει πει ότι σχεδιάζει να επιστρέψει στο Ιράν, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ανεξάρτητα πόσο ισχυρή είναι η υποστήριξη προς το πρόσωπό του στο εσωτερικό του Ιράν.