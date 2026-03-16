Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα χτυπήσουν αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή

Πριν μια εβδομάδα δημοσιεύθηκε λίστα με πιθανούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών κολοσσών όπως Amazon, Google, Microsoft και Nvidia
Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτοξεύουν πύραυλο σε άσκηση / IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Με οριζόντια κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης και των επιθέσεων εναντίον των ΗΠΑ, απειλούν σήμερα (16.03.2026) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, που οι ΗΠΑ απευθύνουν έκκληση σε συμμάχους εντός και εκτός NATO για μια στρατιωτική αποστολή προστασίας στα Στενά του Ορμούζ, οι Φρουροί της Επανάστασης βάζουν στο στόχαστρο αμερικανικές εταιρείες που βρίσκονται σε γειτονικά τους κράτη και όχι μόνο.

Ειδικότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Axios: Η επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο
Οι Ιρανοί κατέστησαν σαφές ότι και αυτοί ενδέχεται να συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους έως ότου λάβουν διαβεβαιώσεις ότι πρόκειται για το τέλος του πολέμου και όχι για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός
Ένα σύννεφο καπνού υψώνεται μετά από έκρηξη στην Τεχεράνη του Ιράν
