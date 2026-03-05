Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απόψε ότι drones των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της χώρας, κατάφεραν να «χτυπήσουν» το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» των ΗΠΑ, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή του Κόλπου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Και την περασμένη Δευτέρα (2/3/2026) οι Φρουροί του Ιράν υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Η τηλεόραση του Ιράν δεν έχει δώσει καμία άλλη διευκρίνιση.

Οι ΗΠΑ μετά την πρώτη φορά που οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι είχαν χτυπήσει το αεροπλανοφόρο, απάντησαν λέγοντας ότι αυτό δεν είχε πληγεί από τους Ιρανούς.

«Το Lincoln συνεχίζει να αποστέλλει αεροσκάφη για την υποστήριξη της αδιάκοπης εκστρατείας του CENTCOM για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού, εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», είχαν γράψει πριν λίγες μέρες.

Για αυτή τη φορά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο υπαινιγμός των Φρουρών της Επανάστασης.