Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιράν: «Οι ΗΠΑ έχουν πλέον μια πιο ρεαλιστική στάση για το πυρηνικό πρόγραμμά μας»

Η Τεχεράνη υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί (αριστερά) με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ (δεξιά)
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί (αριστερά) με τον Ραφαέλ Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ (δεξιά) / Iranian Foreign Ministry / WANA (West Asia News Agency) / Handout via REUTERS

Με φόντο το νέο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η Τεχεράνη δίνει την δική της οπτική γωνία για την πορεία των συνομιλιών.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα (16.02.2026) παραμονή νέων συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, ότι οι ΗΠΑ έχουν μαλακώσει τη στάση τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις» που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, «μπορούμε προσεκτικά να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα έχει γίνει πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ιράν υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως για την ενέργεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), την οποία έχει υπογράψει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χίλαρι Κλίντον κατά Ντόναλντ Τραμπ από το Μόναχο: «Ντροπιαστική η στάση για την Ουκρανία, πρόδωσε τη Δύση»
«Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος»
Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον
Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης – διαδόχου του Κιμ Γιονγκ Ουν σε εγκαίνια κατοικιών για τις οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το πρακτορείο δείχνουν τον Βορειοκορεάτη ηγέτη να επισκέπτεται τις νέες κατοικίες, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του Τζου Ε
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη του και διάδοχό του
Newsit logo
Newsit logo