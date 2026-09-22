Ιράν: Οι όροι για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που τέθηκαν στις ΗΠΑ

Τους όρους που θέτει για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ φέρεται να μετέφερε στην αμερικανική πλευρά ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

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Μεταξύ των όρων που τέθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα της «αντίστασης»

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου, γεγονός που καθιστά το ζήτημα της λειτουργίας του ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή και τις διεθνείς αγορές.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δυο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία.

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«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση» με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.