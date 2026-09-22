Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, διάρκειας περίπου 40 λεπτών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.