Σκάνδαλο στην Αλβανία: Οι διαγωνισμοί των 59 εκατομμυρίων ευρώ και το ένταλμα σύλληψης για την αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών

Νέα διάσταση λαμβάνει η μεγάλη έρευνα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) για το σκάνδαλο τις δημόσιες συμβάσεις της AKSHI, με την υπόθεση να επεκτείνεται πλέον σε πρόσωπα που κατείχαν κορυφαίες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό.

Στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων για το οικονομικό σκάνδαλο στην Αλβανία βρίσκονται η διευθύντρια της αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών SHISH, Βλόρα Χισένι, ο πρώην γενικός διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα και ο επιχειρηματίας Έργκις Αγκάσι, ο οποίος συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στο Δυρράχιο, έπειτα από μήνες αναζήτησης.

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Η υπόθεση των διαγωνισμών της AKSHIΗ έρευνα της SPAK αφορά δημόσιες συμβάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας (AKSHI), του φορέα που διαχειρίζεται σημαντικό μέρος των πληροφοριακών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του αλβανικού Δημοσίου, μεταξύ αυτών και της πλατφόρμας e-Albania.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 19 διαδικασίες προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,9 δισ. αλβανικών λεκ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 59 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν οι διαδικασίες χειραγωγήθηκαν προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών και επιχειρηματιών.

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Η έρευνα εξετάζει επίσης καταγγελίες για πιέσεις, απειλές ή χρήση βίας με στόχο την απομάκρυνση ανταγωνιστών από διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ο ρόλος του Έργκις Αγκάσι

Ο Αγκάσι είχε τεθεί υπό αναζήτηση από τις αλβανικές Αρχές και συνελήφθη στις 26 Αυγούστου στην περιοχή Πλέπα, στην είσοδο του Δυρραχίου. Η SPAK του αποδίδει, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική ομάδα, παραβίαση της ισότητας των συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, ξέπλυμα προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας και ενεργητική δωροδοκία. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης έχουν ερευνηθεί και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Ερμάλ Μπεκίραϊ και πρώην στελέχη της AKSHI.Σε κατ’ οίκον περιορισμό η επικεφαλής της SHISHΗ σημαντικότερη νέα εξέλιξη αφορά τη διευθύντρια της SHISH, Βλόρα Χισένι.

Μετά από αίτημα της SPAK, το Ειδικό Δικαστήριο της Αλβανίας αποφάσισε την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού και την αναστολή της από τα καθήκοντά της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσιοποιημένες πληροφορίες, η Χισένι ερευνάται για υποστήριξη δράστη εγκληματικής δραστηριότητας και αποκάλυψη μυστικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών. Οι ακριβείς λεπτομέρειες της δικογραφίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στο σύνολό τους.

Η υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ρεπορτάζ, με την έρευνα για τον Αγκάσι και τα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη σύλληψή του.

Έρευνα στο σπίτι του πρώην αρχηγού της Αστυνομίας

Παράλληλα, οι αλβανικές Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του πρώην γενικού διευθυντή της Κρατικής Αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα.

Ο Πρόντα κλήθηκε επίσης να παρουσιαστεί ενώπιον της SPAK, στο πλαίσιο της ίδιας ευρύτερης έρευνας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία, η ακριβής ιδιότητά του στη δικογραφία και το περιεχόμενο των ερευνών σε βάρος του δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστά.

Οι έρευνες φαίνεται να έχουν επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τον κρατικό μηχανισμό, καθώς οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από τις κατασχέσεις και τις ψηφιακές συσκευές στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Από την AKI του Κοσόβου στην ηγεσία της SHISHΗ Βλόρα Χισένι είχε προηγουμένως υπηρετήσει στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Κοσόβου (AKI), ενώ το 2023 ανέλαβε την ηγεσία της SHISH στην Αλβανία.

Η πρόσφατη δικαστική εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Αλβανία, καθώς αφορά την επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών και έρχεται στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε από δημόσιες συμβάσεις και έχει πλέον επεκταθεί σε ανώτατα στελέχη του κρατικού μηχανισμού.

Η έρευνα της SPAK βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι κατηγορίες και οι υπό διερεύνηση συνδέσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.