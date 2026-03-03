Κόσμος

Ιράν: Οργή στις κηδείες των 168 μαθητριών που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σχολείου – Συνθήματα κατά του Τραμπ

Το σχολείο που χτυπήθηκε από την επίθεση βρίσκεται 60 μέτρα μακριά από μια ιρανική στρατιωτική βάση
Κηδείες μαθητριών
Κηδείες μαθητριών στο Ιράν

Η πρώτη μέρα των κοινών αεροπορικών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσε τον θάνατο 168 μαθητριών μετά από τον βομβαρδισμό ενός σχολείου.

Στις κηδείες των μαθητριών στο Ιράν επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε η επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ που σκόρπισε τον όλεθρο.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ, συγκεντρωμένοι μπροστά από τα κατεστραμμένα ερείπια του σχολείου, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με φωτογραφίες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλοί πολίτες θρηνούν ενώ φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχολείο που χτυπήθηκε από την επίθεση βρίσκεται 60 μέτρα μακριά από μια ιρανική στρατιωτική βάση.

 

 

Οπως αναφέρουν Ιρανοί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 μαθήτριες.

 

Οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την επίθεση και σύμφωνα με αξιωματούχο θα εξέταζαν τις αναφορές.

Σχόλια
Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κίνα: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο – Νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου
Κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς
Η βασιλική οικογένεια των Εμιράτων δεν έχασε την ψυχραιμία της - Έπινε καφέ μετά τις ιρανικές επιθέσεις
«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη.  Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Δείτε βίντεο
FILE PHOTO: People shop ahead of the holy month of Ramadan at the Mall of the Emirates in Dubai, United Arab Emirates, March 22, 2023. REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi/File Photo
