Ιράν: Οργή στις κηδείες των 168 μαθητριών που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σχολείου – Συνθήματα κατά του Τραμπ

Η πρώτη μέρα των κοινών αεροπορικών επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσε τον θάνατο 168 μαθητριών μετά από τον βομβαρδισμό ενός σχολείου.

Στις κηδείες των μαθητριών στο Ιράν επικράτησε θρήνος και οργή. Τα παιδιά ήταν μέσα στις τάξεις τους όταν έγινε η επίθεση από Ισραήλ και ΗΠΑ που σκόρπισε τον όλεθρο.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ, συγκεντρωμένοι μπροστά από τα κατεστραμμένα ερείπια του σχολείου, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με φωτογραφίες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλοί πολίτες θρηνούν ενώ φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχολείο που χτυπήθηκε από την επίθεση βρίσκεται 60 μέτρα μακριά από μια ιρανική στρατιωτική βάση.

Funerals began for students killed when airstrikes hit a girls’ elementary school in Minab, Iran on Saturday.



Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls’ school.



Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA March 3, 2026

تہران: مناب میں سکول کی شہید بچیوں کا اجتماعی جنازہ pic.twitter.com/0MnDLxK1LD — Razi Tahir (RaziTahirPak) March 3, 2026

Οπως αναφέρουν Ιρανοί από την επίθεση στο δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 μαθήτριες.

The remains of the Shajare Tayyiba Girls’ Elementary School in #Minab County, #Sistan_and_Baluchestan Province, where 57 female students were martyred in an #Israeli missile attack. pic.twitter.com/9Nqp0c1vwU — برای ایران (@iranestan123) February 28, 2026

Οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την επίθεση και σύμφωνα με αξιωματούχο θα εξέταζαν τις αναφορές.