Ιράν: Πως από το “δεν έχει λογική” φτάσαμε στο “εμείς ρίξαμε το Boeing 737”

Επί ημέρες το Ιράν αρνούνταν ότι είχε καταρρίψει το αεροσκάφος, αν και ανώτατος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα πως είχε ενημερώσει τις αρχές για το ακούσιο πυραυλικό πλήγμα την ημέρα που συνέβη.

Ξένες κυβερνήσεις καταδίκασαν την ενέργεια του Ιράν, με την Ουκρανία να απαιτεί αποζημιώσεις και αξιωματούχο των ΗΠΑ να χαρακτηρίζει την κατάρριψη παράτολμη ενέργεια, αν και η Βρετανία δήλωσε πως η παραδοχή της Τεχεράνης είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα και κάλεσε σε αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δεν είχε μιλήσει μέχρι σήμερα για τη συντριβή του αεροσκάφους, είπε πως οι πληροφορίες για το συμβάν πρέπει να δημοσιοποιηθούν, ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι και ο στρατός ζήτησαν συγγνώμη.

Παρά τα μηνύματα αυτά, έως 1.000 διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα στην Τεχεράνη εναντίον των αρχών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars σε μια σπάνια αναφορά σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Οι διαδηλωτές έσκισαν εικόνες του Κασέμ Σουλεϊμανί, ενός εξέχοντος Ιρανού στρατιωτικού διοικητή ο οποίος σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου. Τα ιρανικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων την Τετάρτη (8/1) σε αντίποινα για τη δολοφονία του Σουλεϊμάνί είχαν αποτέλεσμα να τεθεί η χώρα σε υψηλό συναγερμό για ενδεχόμενα αντίποινα τις επόμενες ώρες όταν το αεροσκάφος καταρρίφθηκε.

Today’s anti-regime demonstrators are chanting in favour of 1500 people the regime killed in November during #IranProtests.

Make no mistake. The West should listen to these people, not regime-orchestrated pro-Soleimani rallies.

These people are Iran’s real face. pic.twitter.com/cVlRJerm4x

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 11, 2020