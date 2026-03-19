Κόσμος

Ιράν: Πράκτορες της Μοσάντ τηλεφωνούν σε αξιωματούχους του καθεστώτος – «Είσαι ο επόμενος, πρόσεχε»

Το επίπεδο διείσδυσης είναι τόσο μεγάλο που πλέον επικοινωνούν τηλεφωνικά με στρατιωτικούς ηγέτες και τους προειδοποιούν ότι βρίσκονται ήδη σε «μαύρη λίστα»
Μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, αναλύει πώς το Ισραήλ, μέσα από συντονισμένες επιθέσεις κατά των κέντρων των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, προσπαθεί να προκαλέσει την κατάρρευση του καθεστώτος και να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για μια εσωτερική εξέγερση.

Το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, καθώς ακόμη και απλοί αστυνομικοί εγκαταλείπουν τα τμήματα και κρύβονται, δημιουργώντας κενό εξουσίας στο Ιράν.

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη του ίδιου ρεπορτάζ είναι ότι πράκτορες της Μοσάντ, με τη βοήθεια απλών Ιρανών που τους παρέχουν πληροφορίες, έχουν διεισδύσει βαθιά στη χώρα.

Το επίπεδο διείσδυσης είναι τόσο μεγάλο που πλέον επικοινωνούν τηλεφωνικά με στρατιωτικούς ηγέτες και τους προειδοποιούν ότι βρίσκονται ήδη σε «μαύρη λίστα». Αν αντιδράσουν βίαια κατά τη διάρκεια ενός ξεσηκωμού των Ιρανών, κινδυνεύουν, μαζί με τις οικογένειές τους, να υποστούν την ίδια μοίρα με αυτήν του Χαμενεΐ.

Η εφημερίδα δημοσιεύει και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συνομιλίας, ανάμεσα σε έναν πράκτορα της Μοσάντ και έναν διοικητή της Αστυνομίας.

Δείτε Live όλα όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

«Με ακούς;», ακούγεται στη συνομιλία ένας πράκτορας της Μοσάντ να λέει στα φαρσί.

«Ακου, ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι σε μαύρη λίστα και έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για σένα».

«Εντάξει», απαντά ο διοικητής στην ηχογραφημένη συνομιλία.

«Σου τηλεφωνώ για να σε προειδοποιήσω ότι πρέπει να είσαι μαζί με τον λαό σου, στο πλευρό του», λέει στη συνέχεια ο πράκτορας . Και προσθέτει την απειλή:

«Αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι η ίδια με τη μοίρα του ηγέτη σου. Με ακούς;».

«Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου”, απαντά ο διοικητής. “Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς, σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις».

Επιθέσεις σε αποθήκες της Αστυνομίας

Το Ισραήλ είχε πληροφορίες ότι, σε περίπτωση επίθεσης, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας θα συγκεντρώνονταν σε διάφορα γήπεδα. Μόλις κινητοποιήθηκαν, τα γήπεδα βομβαρδίστηκαν, προκαλώντας πανικό στους επικεφαλής και τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας της χώρας. Επιθέσεις ακολούθησαν σε αποθήκες της αστυνομίας και σε μονάδες μοτοσικλετιστών, που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις καθοδηγούνται συχνά από Ιρανούς πολίτες και έχουν οδηγήσει σε διάλυση της ιεραρχίας των δυνάμεων ασφαλείας, με πολλούς αξιωματούχους να κρύβονται σε πολυκατοικίες φοβούμενοι τα ισραηλινά drones.

Ένας γιατρός στην Τεχεράνη ανέφερε ότι η αστυνομία στη συνοικία Βανάκ μετέφερε το φυλάκιό της κάτω από γέφυρα για να αποφύγει στοχοποίηση,

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
75
61
60
57
54
Newsit logo
Newsit logo