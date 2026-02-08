Κόσμος

Ιράν σε ΗΠΑ: «Δεν εγκαταλείπουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και αν μας επιβληθεί πόλεμος – Πληρώσαμε βαρύ τίμημα»

«Η στρατιωτική ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή δεν μας τρομάζει», πρόσθεσε στην συνέχεια ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών
Ιρανικό πρωτοσέλιδο με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Ααραγτσί (αριστερά) και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (δεξιά)
Ιρανικό πρωτοσέλιδο με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Ααραγτσί (αριστερά) και τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ (δεξιά) / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ένα από τα κύρια θέματα στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήσαν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στο σουλτανάτο του Ομάν πριν από λίγες ημέρες, ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με σημείο αναφοράς τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει στο Ιράν ότι η συνέχιση της διαδικασίας εμπλουτισμού ουρανίου είναι «κόκκινη γραμμή» και πρέπει να βρεθί λύση για το ζήτημα αυτό, αν ευελπιστούν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, η Τεχεράνη με κατηγορηματικό τρόπο επιμένει και δεν απαρνείται τον εμπλουτισμό ουρανίου «ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος», κάτι που επανέλαβε δήλωσε σήμερα (08.02.2026) ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύτίμημα για το ειρηνικό πυρηνικό του πρόγραμμα και για τον εμπλουτισμό ουρανίου», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη, τονίζοντας πως η αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη στον Κόλπο «δεν τους τρομάζει».

«Για ποιο λόγο επιμένουμε έτσι στον εμπλουτισμό (ουρανίου) και αρνούμαστε να τον εγκαταλείψουμε ακόμα κι αν μας επιβληθεί πόλεμος; Διότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υπαγορεύει τις πράξεις μας», δήλωσε ο διπλωμάτης, που την Παρασκευή (06.02.2026) είχε επαφές στο Ομάν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

«Η στρατιωτική τους ανάπτυξη στην περιοχή δεν μας τρομάζει», είπε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, την επομένη της επίσκεψης του απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην περιοχή του Κόλπου.

«Είμαστε ένας λαός διπλωματίας, είμαστε επίσης και ένας λαός πολέμου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αραγτσί σε φόρουμ στην Τεχεράνη.

