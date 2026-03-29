Ιράν: Σφοδρό πλήγμα ΗΠΑ και Ισραήλ σε λιμάνι κοντά στα Στενά του Ορμούζ – 5 νεκροί και τραυματίες

Αποβάθρα σε λιμάνι του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έπληξαν το πρωί της Κυριακής (29.03.2026) δυνάμεις των ΗΠΑ και των Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 4.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μεταδίδει πως επιδρομές που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν το λιμάνι του Μπαντάρ Αμίρ, στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας και εκτεταμένες φθορές.

«Ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός διεξήγαγε μια εγκληματική επίθεση κατά της αποβάθρας του Μπαντάρ Αμίρ, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4″, μετέδωσε το πρακτορείο.

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα σε όλη την Τεχεράνη.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Ιράν, ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από περιοχές που επλήγησαν προς το ανατολικό της τμήμα, πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς ακόμη να είναι δυνατό να διευκρινιστεί ποιος στόχος επλήγη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με κλιμάκωση στην περίπτωση που πληγούν οικονομικά κέντρα ή υποδομές του Ιράν, λέγοντας μάλιστα πως θα χτυπήσει αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ εκτιμούν πως ο πόλεμος θα τελειώσει το πολύ σε 6 εβδομάδες, ενώ το Ισραήλ με πιο σκληρά πλήγματα.