Ιράν: «Σκηνοθετημένες» οι επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν

Ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε ακόμη την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ότι επιδιώκουν τον διαμελισμό του Ιράν ώστε να αρπάξουν παράνομα τον «πετρελαϊκό του πλούτο»
Τεχεράνη
Από την μεσημεριανή επίθεση στην Τεχεράνη Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Το Ιράν δεν ξεκίνησε καμία επίθεση από το έδαφός της προς τις γειτονικές χώρες έσπευσε να σημειώσει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαΐλ Μπαγκάι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους για τον πόλεμο με ΗΠΑ και Ισραήλ. 

Ο Μπαγκάι υποστήριξε ότι ο όποιες συζητήσεις για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ – Ισραήλ είναι «άσχετες» αυτή τη στιγμή, εφόσον συνεχίζονται οι στρατιωτικές συγκρούσεις, τονίζοντας ότι το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Δείτε live όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Απέρριψε αναφορές ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας, της Κύπρου και του Αζερμπαϊτζάν την τελευταία εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «δεν ξεκίνησε καμία επιθετική ενέργεια από ιρανικό έδαφος». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες από τις καταγεγραμμένες επιθέσεις μπορεί να ήταν «σκηνοθετημένες» από τον εχθρό. 

Ο Ιρανός αξιωματούχος κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι «τορπίλισαν» τις διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν από τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο του διεθνούς δικαίου.

Ο Μπαγκαΐ κατηγόρησε ακόμη την Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ ότι επιδιώκουν τον διαμελισμό του Ιράν ώστε να αρπάξουν παράνομα τον «πετρελαϊκό του πλούτο».

Τέλος, σημείωσε ότι το Ιράν είναι «αποφασισμένο να διατηρήσει καλές και φιλικές σχέσεις» με τις χώρες της περιοχής, ωστόσο τόνισε ότι διατηρεί και το «δικαίωμα της άμυνας», εφόσον εδάφη άλλων χωρών χρησιμοποιηθούν για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του.

