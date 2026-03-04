Κόσμος

Ιράν: Στις φλόγες τυλίχθηκε μια από τις πιο καινούργιες κορβέτες των Φρουρών της Επανάστασης από πλήγμα των ΗΠΑ

Η κορβέτα «Shahid Sayyad Shirazi» τέθηκε σε υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024 και πρόσφατα συμμετείχε σε άσκηση στα Στενά του Ορμούζ
Στιγμιότυπο με την ιρανική κορβέτα να φλέγεται
Στιγμιότυπο με την ιρανική κορβέτα να φλέγεται / Φωτογραφία U.S CENTCOM

Πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού του Ιράν έχουν καταστρέψει οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή (Epic Fury)», ανάμεσά τους και το «IRIS Shahid Sayyad Shirazi», μια κορβέτα – καταμαράν κλάσης Shahid Soleimani.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το χτύπημα σε ένα από τα νεότερα πλοία του Ιράν και δημοσίευσε σχετικά πλάνα.

Βίντεο και φωτογραφίες του ιρανικού πλοίου να φλέγεται στα ανοιχτά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα στα social media.

 

Σύμφωνα με το Naval News, το «Shahid Sayyad Shirazi» είναι από τις νεότερες προσθήκες στις ιρανικές ναυτικές, καθώς τέθηκε σε υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπηρετούσε με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

 

Η κλάση κορβετών «Shahid Soleimani» έχει stealth χαρακτηριστικά και φέρει πυραύλους cruise Nawab και Sayad. Η κορβέτα ήταν επιχειρησιακά ενεργή τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια άσκησης στα Στενά του Ορμούζ τον Φεβρουάριο του 2026, το «Shahid Sayyad Shirazi» πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εκτόξευση του πυραύλου Sayyad-3G.

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου του αμερικανικού στρατού, δήλωσε σήμερα, κατά την ενημέρωση στο Πεντάγωνο για την επιχείρηση «Επική Οργή» ότι πάνω από 20 ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί.

Την 1η Μαρτίου, μια κορβέτα κλάσης Jamaran βυθίστηκε στην προβλήτα της στο Chah Bahar. Το «IRIS Shahid Bagheri», ένα αεροπλανοφόρο «drone-carrier», έχει επίσης αναφερθεί ότι καταστράφηκε, ενώ το «IRIS Makran» έχει επίσης υποστεί ζημιές και εθεάθη να καίγεται στο Μπαντάρ Αμπάς.

Επιπλέον, οι κορβέτες κλάσης Bayandor «IRIS Bayandor» και «IRIS Naghdi» βυθίστηκαν και οι δύο στη ναυτική βάση Konarak.

Νωρίτερα σήμερα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη και βυθίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Πηγή: OnAlert.gr

