Ιράν: Στις φλόγες τυλίχθηκε μια από τις πιο καινούργιες κορβέτες των Φρουρών της Επανάστασης από πλήγμα των ΗΠΑ

Πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού του Ιράν έχουν καταστρέψει οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή (Epic Fury)», ανάμεσά τους και το «IRIS Shahid Sayyad Shirazi», μια κορβέτα – καταμαράν κλάσης Shahid Soleimani.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε το χτύπημα σε ένα από τα νεότερα πλοία του Ιράν και δημοσίευσε σχετικά πλάνα.

Βίντεο και φωτογραφίες του ιρανικού πλοίου να φλέγεται στα ανοιχτά του ιρανικού λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα στα social media.

U.S. forces have struck or sunk to the bottom of the ocean more than 20 ships from the Iranian regime. Last night, CENTCOM added a Soleimani-class warship to the list. pic.twitter.com/KgW8cS726P — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

Σύμφωνα με το Naval News, το «Shahid Sayyad Shirazi» είναι από τις νεότερες προσθήκες στις ιρανικές ναυτικές, καθώς τέθηκε σε υπηρεσία τον Φεβρουάριο του 2024 και υπηρετούσε με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Reports about new strikes on an unidentified Iranian warship near Bandar Abbas in southern Iran.



Video taken from the Qeshm Island. pic.twitter.com/Ca53MRTT2C — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 4, 2026

Η κλάση κορβετών «Shahid Soleimani» έχει stealth χαρακτηριστικά και φέρει πυραύλους cruise Nawab και Sayad. Η κορβέτα ήταν επιχειρησιακά ενεργή τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια άσκησης στα Στενά του Ορμούζ τον Φεβρουάριο του 2026, το «Shahid Sayyad Shirazi» πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εκτόξευση του πυραύλου Sayyad-3G.

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Μικτού Επιτελείου του αμερικανικού στρατού, δήλωσε σήμερα, κατά την ενημέρωση στο Πεντάγωνο για την επιχείρηση «Επική Οργή» ότι πάνω από 20 ιρανικά πλοία έχουν καταστραφεί.

Την 1η Μαρτίου, μια κορβέτα κλάσης Jamaran βυθίστηκε στην προβλήτα της στο Chah Bahar. Το «IRIS Shahid Bagheri», ένα αεροπλανοφόρο «drone-carrier», έχει επίσης αναφερθεί ότι καταστράφηκε, ενώ το «IRIS Makran» έχει επίσης υποστεί ζημιές και εθεάθη να καίγεται στο Μπαντάρ Αμπάς.

Επιπλέον, οι κορβέτες κλάσης Bayandor «IRIS Bayandor» και «IRIS Naghdi» βυθίστηκαν και οι δύο στη ναυτική βάση Konarak.

Νωρίτερα σήμερα, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο εκτοξεύει τορπίλη και βυθίζει την ιρανική φρεγάτα «Iris Dena» στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

