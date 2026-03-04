Η στιγμή που οι ΗΠΑ χτυπούν με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα – Δείτε βίντεο

Αμερικανικό υποβρύχιο ήταν εκείνο που βύθισε την φρεγάτα του Ιράν στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, οι αρχές της Σρι Λάνκα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς από τη βύθιση της φρεγάτας. Νωρίτερα, οι αναφορές έκαναν λόγο για έναν νεκρό, δεκάδες τραυματίες – τουλάχιστον 78 – και περίπου 140 αγνοούμενους, όπως μετέδωσε το BBC, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Βίντεο με τη συγκλονιστική στιγμή από την επίθεση στη φρεγάτα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στο βίντεο φαίνεται το πλοίο να πλήττεται από την τορπίλη και να σηκώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο» επιβεβαίωσε ο Χέγκσεθ

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο «που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα».

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την επίθεση που βύθισε ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα.

Ο Χέγκσεθ λέει ότι το πολεμικό πλοίο «βυθίστηκε από τορπίλη».

Είναι «η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε.

«Όπως και σε εκείνον τον πόλεμο… πολεμάμε για να νικήσουμε.»