Κόσμος

Ιράν: Στους 5.520 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί διαδηλωτές από τις κυβερνητικές δυνάμεις, λέει ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ

Το «Human Rights Activists News Agency» εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους για το αν συνδέονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
Λεωφορεία που κάηκαν κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν
Λεωφορεία που κάηκαν κατά την διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Μπορεί οι μαζικές και αιματηρές αντικυβερνητικές διαδήλωσεις στο Ιράν να είναι πλέον παρελθόν, ωστόσο δύο περίπου εβδομάδες μετά η διεθνής κοινότητα και μη κυβερνητικές οργανώσεις κρατούν στο προσκήνιο την βίαιη καταστολή των κυβερνητικών αρχών με θύματα χιλιάδες διαδηλωτές.

Αυτό είναι εξάλλου και το ζήτημα που παραμένει στην επικαιρότητα, δηλαδή πόσοι ακριβώς διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις που «έπνιξαν στο αίμα» τις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που παραλίγο να προκαλέσουν στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (26.01.2025) πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, μετά το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές του μηνός προτού κατασταλεί μέσα στο αίμα.

Καμμένη εξωτερική όψη τεμένους στην Τεχεράνη με την ιρανική σημαία / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERSΚαμμένη εξωτερική όψη τεμένους στην Τεχεράνη με την ιρανική σημαία / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σύμφωνα με το «Human Rights Activists News Agency», 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί., ενώ δήλωσε πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Το εσωτερικό ενός τεμένους που κάηκε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσειςΤο εσωτερικό ενός τεμένους που κάηκε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις / Majid Asgaripour/ WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.

Το «Human Rights Activists News Agency» ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ο απολογισμός των αρχών και διαφόρων ΜΚΟ

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα (26.01.2026)στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».

 

Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Iran Human Rights», η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο «Iran International», που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της «υπέροχης» νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο
Το National Trust προσέφυγε στην δικαιοσύνη τον Δεκέμβριο από την θέση ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν τήρησε τις νόμιμες απαιτήσεις περί αξιολόγησης και δεν έλαβε την άδεια του Κονγκρέσου για το έργο
Ντόναλντ Τραμπ
Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία καταργεί τον περιορισμό των 100 ml για τα υγρά στις χειραποσκευές
Το αεροδρόμιο ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ανιχνευτών ασφαλείας αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών και έτσι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 2 λίτρα αλλά και μεγάλες ηλεκτρονικές συσκευές στις χειραποσκευές τους
αεροπλάνο
Βίντεο δείχνει άνδρες της ICE να απειλούν δημοσιογράφο και εικονολήπτη της Rai που βιντεοσκοπούσαν τα επεισόδια στη Μινεάπολη
«Αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας» - Η αντιπολίτευση ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να καταδικάσει το συμβάν
Άνδρες της ICE απείλησαν συνεργείο της Rai που βιντεοσκοπούσε τα επεισόδια στη Μινεάπολη
Γκρεγκ Μποβίνο: Ο άνθρωπος που ενσαρκώνει το δόγμα Τραμπ για τους μετανάστες και ντύνεται σαν αξιωματικός των SS – «Ενεργώ και καθαρίζω»
Ο επικεφαλής της αστυνομίας των συνόρων στις ΗΠΑ είναι απόγονος Ιταλών μεταναστών - Πετάει δακρυγόνα κι όταν δεν φοράει εξοπλισμό μάχης, κυκλοφορεί με ένα μακρύ πράσινο σταυρωτό παλτό με μεγάλους γιακάδες
Ο Γκρεγκ Μποβίνο 6
Αναρριχητής στην Ταϊβάν «κόβει την ανάσα» - Σκαρφάλωσε ουρανοξύστη χωρίς σχοινί ασφαλείας σε 90 λεπτά
Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix ήταν κάπως ασυνήθιστη για τον Honnold, του οποίου οι αναρριχήσεις συνήθως πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς κοινό
Ο Αμερικανός την στιγμή που έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη
Newsit logo
Newsit logo