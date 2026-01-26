Ιράν: Στους 5.520 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί διαδηλωτές από τις κυβερνητικές δυνάμεις, λέει ΜΚΟ με έδρα τις ΗΠΑ

Μπορεί οι μαζικές και αιματηρές αντικυβερνητικές διαδήλωσεις στο Ιράν να είναι πλέον παρελθόν, ωστόσο δύο περίπου εβδομάδες μετά η διεθνής κοινότητα και μη κυβερνητικές οργανώσεις κρατούν στο προσκήνιο την βίαιη καταστολή των κυβερνητικών αρχών με θύματα χιλιάδες διαδηλωτές.

Αυτό είναι εξάλλου και το ζήτημα που παραμένει στην επικαιρότητα, δηλαδή πόσοι ακριβώς διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις που «έπνιξαν στο αίμα» τις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που παραλίγο να προκαλέσουν στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, μία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (26.01.2025) πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο σχεδόν 6.000 ανθρώπων και ερευνά χιλιάδες άλλες περιπτώσεις, μετά το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας που συγκλόνισε το Ιράν στις αρχές του μηνός προτού κατασταλεί μέσα στο αίμα.

Καμμένη εξωτερική όψη τεμένους στην Τεχεράνη με την ιρανική σημαία / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σύμφωνα με το «Human Rights Activists News Agency», 5.848 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, εκ των οποίων 5.520 διαδηλωτές, 77 ανήλικοι, 209 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 42 περαστικοί., ενώ δήλωσε πως εξετάζει άλλους 17.091 πιθανούς θανάτους.

Το εσωτερικό ενός τεμένους που κάηκε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις / Majid Asgaripour/ WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος από τους χιλιάδες θανάτους που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί, καθώς η διαδικασία επαλήθευσης περιπλέκεται από τη διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Είναι εκείνη την ημέρα που οι διαδηλώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από εμπόρους κατά της οικονομικής καχεξίας, πήραν τεράστια έκταση, θέτοντας στην Ισλαμική Δημοκρατία τη μεγαλύτερη πρόκληση από την ίδρυσή της το 1979.

Το «Human Rights Activists News Agency» ανακοίνωσε εξάλλου ότι τουλάχιστον 41.283 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ο απολογισμός των αρχών και διαφόρων ΜΚΟ

Έπειτα από δύο και πλέον εβδομάδες, το Ιράν παραμένει αποκομμένο από το ίντερνετ, υπογράμμισε σήμερα (26.01.2026)στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X η ΜΚΟ επιτήρησης κυβερνοασφάλειας Netblocks, μια απόφαση που είχε στόχο σύμφωνα με την ίδια, να «κρύψει την έκταση της φονικής καταστολής αμάχων».

Όλον αυτόν τον καιρό, «οι λογαριασμοί του καθεστώτος προωθούν τον λόγο της Ισλαμικής Δημοκρατίας», προσθέτει.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026, οι ιρανικές αρχές έδωσαν τον πρώτο συνολικό απολογισμό τους, των 3.117 θανάτων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων (2.427) ήταν «μάρτυρες» δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί και όχι «ταραξίες» όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Iran Human Rights», η οποία εδρεύει στη Νορβηγία, επιβεβαίωσε από την πλευρά της τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, λέγοντας ωστόσο πως φοβάται ότι ο πραγματικός αριθμός φθάνει τους 25.000 θανάτους.

Το αντιπολιτευόμενο δίκτυο «Iran International», που εδρεύει στο εξωτερικό, αναφέρει από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 36.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, επικαλούμενο κυρίως απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.