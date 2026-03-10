Κόσμος

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ είτε θα σηματοδοτούν ειρήνη και σταθερότητα είτε ήττα και βάσανα για τους πολεμοκάπηλους

Το «δεξί χέρι» του Αλί Χαμενεΐ συνεχίζει με αναρτήσεις στα social media να δείχνει τις προθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την περιοχή
Ο Αλί Λαριτζανί
Ο Αλί Λαριτζανί / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / File Photo

Για ακόμα μια φορά, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και κορυφαίος σύμβουλος του Αλί Χαμενεΐ, στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ και την στάση που θα τηρήσει η Ισλαμική Δημοκρατία για την ασφάλεια και την μελλοντική πορεία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο Αλί Λαριτζανί έχει βγει στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας τις επίσημες θέσεις του Ιράν εξαπολύοντας «επίθεση» τόσο κατά του Ντόναλντ Τραμπ όσο και του Εμανουέλ Μακρόν για το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ.

Χθες (09.03.2026) ο Ιρανός αξιωματούχος είπε πως το Ιράν δεν φοβάται τις «κενές απειλές» του Ντόναλντ Τραμπ και τον προέτρεψε να προσέχει για να μην «εξαλειφθεί ο ίδιος».

Σήμερα (10.03.2026) με νέα παρέμβαση στα social media, ο Αλί Λαριτζανί τόνισε πως «τα Στενά του Ορμούζ είτε θα σηματοδοτούν την ειρήνη και την σταθερότητα είτε τα βάσανα και την ήττα των πολεμοκάπηλων».

Ο στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας κόμβος για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου έχει σχεδόν κλείσει από τότε που τα πλοία στην περιοχή επλήγησαν από ιρανικά αντίποινα στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Μάλιστα, η Τεχεράνη έχει απειλήσει πως ενδέχεται να «κλείσει» τα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που κλιμακωθούν περαιτέρω οι συγκρούσεις.

