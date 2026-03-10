Κόσμος

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ: «Πρόσεχε μην εξαλειφθείς εσύ ο ίδιος»

Αλί Λαριγιάνι
O Αλί Λαριγιάνι / REUTERS/Aziz Taher/File Photo

Σκληρή απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ από ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο μετά τις απειλές πως θα χτυπήσει με σφοδρή δύναμη το Ιράν σε περίπτωση που μπλοκάρει την μεταφορά πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αλί Λαριγιάνι, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν και κορυφαίος σύμβουλος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, απάντησε σήμερα (10.03.2026) στον Ντόναλντ Τραμ πως το Ιράν δεν φοβάται τις «κενές απειλές» του και τον προέτρεψε να προσέχει για να μην «εξαλειφθεί ο ίδιος».

«Το θυσιασμένο έθνος του Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σου. Ακόμη και όσοι ήταν μεγαλύτεροι από εσένα δεν μπόρεσαν να εξαλείψουν το Ιράν. Πρόσεξε μήπως εξαλειφθείς εσύ ο ίδιος», έγραψε στα social media.

ali larigiani

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ -απ’ όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου- έχει σχεδόν σταματήσει, αφού το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να περάσει, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και προσωρινή εκτόξευση των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως δεν πρόκειται να αφήσουν να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει πως θα χτυπήσει το Ιράν με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα σε περίπτωση που εμποδίσει την εξαγωγή του πετρελαίου.

