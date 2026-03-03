Ιράν: Τα τέσσερα πρόσωπα «κλειδιά» που είτε θα σώσουν είτε θα καταστρέψουν την χώρα μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο θάνατος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο «αποκεφαλισμός» της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν από τις καταστροφικές αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έχουν προκαλέσει – εκτός από τεράστιες απώλειες – αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πλέον, είναι επιτακτική ανάγκη για το καθεστώς, προκειμένου να επιβιώσει, να αποφασίσει για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Αλί Χαμενεΐ ως ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, μια εξίσωση εξαιρετικά δύσκολη για την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει στο μυαλό του «τρεις υποψήφιους» για την ηγεσία του Ιράν μεταπολεμικά, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να ξεκινούν τα σενάρια διαδοχής του Χαμενεΐ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Telegraph παρουσιάζει σε σημερινό (03.03.2026) δημοσίευμα τέσσερα πρόσωπα «κλειδιά» που μπορούν να «βγουν μπροστά» και να αναλάβουν τα ηνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τον καθένα ωστόσο να έχει την δική του ατζέντα και όραμα για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ισλαμική Δημοκρατία στο μέλλον.

Αλιρεζά Αραφί

Ο Αλιρεζά Αραφί, είναι μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας και αρκετοί θεωρούν πως η επιλογή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο 67χρονος κληρικός ελέγχει τα θεολογικά σεμινάρια και τη θρησκευτική εκπαίδευση στο Ιράν, γεγονός που του προσδίδει ισχυρή κληρική νομιμοποίηση.

Μάλιστα, το γεγονός ότι το 2023 είχε επισκεφθεί την Μόσχα και είχε συνομιλίες για εκτεταμένη συνεργασία ανάμεσα σε Ρωσία και Ιράν υποδηλώνουν ότι το Κρεμλίνο θα ήταν ικανοποιημένο αν ο ίδιος ανερχόταν στην εξουσία.

Μοχαμάντ Μεχντί Μιρμπαγκερί

Ο Μοχαμάντ Μεχντί Μιρμπαγκερί είναι εκφραστής του πιο ριζοσπαστικού ιδεολογικού ρεύματος εντός του Ιράν και ενδεικτική είναι τηλεοπτική δήλωση που είχε κάνει στην οποία είχε αναφέρει πως «ακόμα κι αν σκοτωθεί ο μισός πληθυσμός του κόσμου, αξίζει για να επιτευχθεί ο στόχος της θεϊκής εγγύτητας».

Είναι σαφές ότι αν ο 66χρονος κληρικός αναλάμβανε την εξουσία τότε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα «έπεφτε στο κενό» και η σύγκρουση θα κλιμακωνόταν σε μεγαλύτερο βαθμό.

Μάλιστα, δεν θα ήταν απίθανο οι ΗΠΑ να πραγματοποιούσαν μεγαλύτερης κλίμακας επιθέσεις για να «λυγίσουν» όχι μόνο την όποια ικανότητα των Ιρανών να αμυνθούν αλλά και το ηθικό να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Σαντέκ Λαριτζανί

Ο Σαντέκ Λαριτζανί είναι επικεφαλής του Συμβουλίου Διαγνωστικής Σκοπιμότητας και οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι συνεχιστής του «δόγματος» Χαμενεΐ.

Ο 64χρονος κληρικός έχει πραγματοποιήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις στο παρελθόν αλλά διατηρεί ακόμα μια αρκετά αυσητή και σκληρή στάση σε ζητήματα υψηλής πολιτικής για τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν.

Έχει ισχυρό θεολογικό υπόβαθρο και μακρά θεσμική εμπειρία, θεωρείται πρόσωπο με βαθιά γνώση των μηχανισμών εξουσίας και είναι στενά συνδεδεμένος με τον ιδεολογικό πυρήνα του καθεστώτος.

Τυχόν επιλογή του θα σήμαινε ότι το ιρανικό καθεστώς θα πάλευε για την επιβίωσή του με κάθε κόστος.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ έχει διαχρονικά εμφανιστεί ως πιθανός διάδοχος του λόγω της υποστήριξης που έχει από τους Φρουρούς της Επανάστασης αλλά και την παραστρατιωτική πολιτοφυλακή Basij, που πρωτοστάτησε στην βίαιη και αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026.

Αυτό δημιουργεί και σενάρια πιθανής επιβολής στρατιωτικού νόμου στην χώρα, με τον ίδιο επικεφαλής της δικτατορίας, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτό το σενάριο θα συνεχιζόταν η πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.