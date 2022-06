Στους 17 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν όταν τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ταμπάς, στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί διότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μοζταμπά Χαλεντί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Isna δείχνουν ένα βαγόνι που έχει ανατραπεί και άλλα τέσσερα να έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Iribnews, το δυστύχημα σημειώθηκε στην έρημο, στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Μασχάντ και Γιαζντ.

«Το τρένο που μετέφερε 348 επιβάτες εκτροχιάστηκε όταν έπεσε πάνω σε έναν εκσκαφέα ο οποίος βρισκόταν κοντά στις ράγες», δήλωσε ο Μιρ Χασάν Μουσαβί αναπληρωτής διευθυντής των σιδηροδρόμων του Ιράν. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 05:30 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο των επιχειρήσεων διάσωσης, τον Μεχντί Βαλιπούρ, πέντε από τα έντεκα βαγόνια του τρένου εκτροχιάστηκαν.

