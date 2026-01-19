Ιράν: Χάκαραν τα κανάλια και διέδωσαν μήνυμα του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί

Ένα σημαντικό «χτύπημα» στο καθεστώς του Ιράν κατάφερε την Κυριακή (19/1/2026) ομάδα χάκερ, που κατάφερε να παραβιάσει ταυτόχρονα όλα τα δημόσια τηλεοπτικά κανάλια και να μεταδώσει μήνυμα από τον πρίγκιπα διάδοχο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος βρίσκεται σε εξορία και κάλεσε τον πληθυσμό να επαναστατήσει ενάντια στο ισλαμικό καθεστώς.

Στο μήνυμα που κατάφερε να μεταδώσει με την βοήθεια των χάκερ σε όλο το Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβί, εκείνος προέτρεψε τους Ιρανούς «να μην ενδώσουν στην καταστολή» και να οργανωθούν για να καταφέρουν την πολιτική αλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ομιλία, που μέχρι τώρα κυκλοφορούσε μόνο στα social media και μπλόκαραν πλατφόρμες εντός της χώρας, είδαν εκατομμύρια μέσω του κρατικού σήματος.

Ο Παχλαβί δήλωσε επίσης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που ανήρτησε στο X, ότι ο λαός του Ιράν ζητάει «έναν αξιόπιστο νέο δρόμο» προς τα εμπρός. «Η μάχη σήμερα στο Ιράν είναι ανάμεσα στην κατοχή και την απελευθέρωση. Ο ιρανικός λαός με κάλεσε να ηγηθώ. Θα επιστρέψω στο Ιράν», πρόσθεσε.

«Θα επιστρέψω στο Ιράν. Ο λαός του Ιράν ξεσηκώθηκε για να απαιτήσει να πάρει πίσω τη χώρα του. Η Ιστορία θα τιμήσει αυτούς που θα σταθούν στο πλευρό του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ویدئوی دیگری از هک شبکه‌های تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی با تصاویر انقلاب ملی ایران و پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی pic.twitter.com/wHvvrynalp — Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) January 18, 2026

Το περιστατικό έρχεται σε μια εποχή που η πρόσβαση στο διαδίκτυο στο Ιράν παραμένει πολύ περιορισμένη και η συσκότιση πληροφοριών που επιβάλλουν οι αρχές καθιστούν δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση των γεγονότων.

Ο οργανισμός κυβερνοασφάλειας Netblocks ανέφερε ότι μετά από δέκα ημέρες σχεδόν ολικού lockdown, η κίνηση δεδομένων μειώθηκε ξανά μετά από μια σύντομη μερική επαναφορά. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένοι Ιρανοί μπόρεσαν να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κρίση στο έδαφος», ανέφερε η Netblocks

Το ιρανικό καθεστώς διέταξε την επαναλειτουργία των σχολείων που παρέμειναν κλειστά και κήρυξε την επιστροφή στην «κανονικότητα», αν και οι επίσημες προειδοποιήσεις έχουν σκληρύνει.