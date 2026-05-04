Ιράν: Χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προσπάθησε να περάσει στα Στενά του Ορμούζ – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που επρόκειτο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ αναγκάστηκε να επιστρέψει, αφού αγνόησε προειδοποίηση του Ιράν και ως αποτέλεσμα στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση από δύο ιρανικούς πυραύλους, ενώ έπλεε κοντά στο νησί Τζασκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Fars News Agency», το οποίο επικαλείται πηγές του Ιράν, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στο λιμάνι Τζασκ, την ώρα που το πλοίο προσπάθησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το πλοίο «παραβίασε την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και μεταφορών» και συνέχισε την πορεία του παρά τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν.

Όπως αναφέρεται, το αμερικανικό πλοίο έγινε στη συνέχεια στόχος διπλής πυραυλικής επίθεσης και δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του.

Κατά τις ίδιες πηγές, το σκάφος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να αποχωρήσει από την περιοχή μετά το περιστατικό.

Ανώτερη αμερικανική πηγή που επικαλείται ο δημοσιογράφος Μπάρακ Ραβίντ του Axios, διαψεύδει πως υπάρχει οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ απαιτεί συντονισμό με τις αρχές του, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση θα προκαλέσει «αποφασιστική αντίδραση» από τις ένοπλες δυνάμεις του.