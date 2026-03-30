Ιρανικό ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη συνεχίζει να διαψεύδει συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάεϊ, τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν είχε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει συμφωνήσει με τις προτάσεις της Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας οποιονδήποτε τέτοιο ισχυρισμό αβάσιμο.

Σε σχόλια που έκανε στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα (30.03.2026), ο Μπακάεϊ απάντησε στους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είχε αποδεχτεί τις προτάσεις των ΗΠΑ. Επανέλαβε ότι η θέση του Ιράν ήταν συνεπής από την αρχή, απορρίπτοντας υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις που διαβιβάστηκαν μέσω μεσαζόντων.

Ο Μπακάεϊ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει πραγματοποιήσει καμία άμεση διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα.

Αυτό που συζητήθηκε ήταν μηνύματα που ελήφθησαν μέσω μεσαζόντων που υποδεικνύουν την επιθυμία των ΗΠΑ για συνομιλίες, εξήγησε, προειδοποιώντας ότι κάθε φορά που οι ΗΠΑ μιλούν για διπλωματία, θα πρέπει να εγείρουν υποψίες.

Σημείωσε ότι δεν είναι σαφές πόσοι στις ΗΠΑ λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ισχυρισμούς τους περί διπλωματίας. Ο Μπακάεϊ τόνισε ότι η στάση του Ιράν είναι σαφής και δεν αλλάζει όπως η θέση των ΗΠΑ.

Το Ιράν γνώριζε πάντα το πλαίσιο που επιδιώκει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις που διατυπώθηκαν υπερβολικές και παράλογες. Όσον αφορά τις συναντήσεις του Πακιστάν, ο Μπακάι είπε ότι αυτές λειτουργούν βάσει ενός πλαισίου που έχει θεσπίσει το ίδιο το Πακιστάν και ότι το Ιράν δεν συμμετείχε.

Ενώ είναι θετικό το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής ενδιαφέρονται για τον τερματισμό του πολέμου, επέμεινε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να αναγνωριστεί και ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται από το Ιράν να επιδείξει μονομερή αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι το Ιράν δέχθηκε επίθεση, όχι αυτός που τον ξεκίνησε.

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Τραμπ ότι το Ιράν συμφώνησε με τις προτάσεις των ΗΠΑ, ο Μπακάι είπε ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν για ό,τι θέλουν, αλλά το Ιράν δεν έχει κάνει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ.

Η μόνη επαφή ήταν αιτήματα για συνομιλίες από τις ΗΠΑ που διαβιβάστηκαν μέσω τρίτων χωρών, πρόσθεσε.

Ο Μπακάεϊ δήλωσε ότι η θέση του Ιράν είναι σαφής: καθώς η επιθετικότητα συνεχίζεται, οι προσπάθειες του Ιράν παραμένουν επικεντρωμένες στην αυτοάμυνα.

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιοι ισχυρισμοί των ΗΠΑ δεν θεωρούνται αξιόπιστοι, σημειώνοντας ότι το Ιράν έχει βιώσει από πρώτο χέρι προηγούμενες προδοσίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας απρόκλητη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν μετά τη δολοφονία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και πολίτες στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε πολιτικές τοποθεσίες σε όλο το Ιράν, προκαλώντας σημαντικά θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Σε απάντηση, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις στα κατεχόμενα εδάφη και σε περιφερειακές βάσεις με κύματα πυραύλων και drones.