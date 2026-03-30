Το Ιράν βομβάρδισε μονάδα αφαλάτωσης και στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

Αναστολή λειτουργίας σε ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος μετά από επίθεση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι το συγκρότημα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν δεν λειτουργεί πλέον έπειτα από ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Έπειτα από ανεξάρτητη ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ο ΔΟΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση του Χοντάμπ (η νέα ονομασία του αντιδραστήρα του Αράκ) «υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν λειτουργεί πλέον», ενώ πρόσθεσε πως «η εγκατάσταση δεν περιέχει κανένα δηλωμένο πυρηνικό υλικό».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον συγκροτήματος βαρέος ύδατος στο Αράκ, στο κέντρικό Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το στόχο «τοποθεσία παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».