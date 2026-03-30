Το Ιράν βομβάρδισε μονάδα αφαλάτωσης και στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

10 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ – Αναχαιτίσεις drones και πυραύλων στη Σαουδική Αραβία – Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη του στέλνει δώρο 20 τάνκερ
Καπνός και εκρήξεις στο Ισραήλ από ιρανική επίθεση / REUTERS/Amir Cohen

Μαίνεται για 31η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να βομβαρδίζει Ισραήλ και χώρες του Κόλπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας (31.03.2026) η Τεχεράνη έπληξε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος ενώ 10 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν όταν δέχθηκαν πλήγματα στη βάση τους. Στη Σαουδική Αραβία δεν σταμάτησαν τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones ενώ το Ισραήλ απάντησε με σοβαρά πλήγματα σε Τεχεράνη και Λίβανο όπου σκοτώθηκε και ένας κυανόκρανος. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε -ξανά- πως είναι ήδη ο νικητής του πολέμου κα πως το Ιράν, ως ένδειξη σεβασμού, στέλνει στις ΗΠΑ 20 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο, παρά το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ. Ισχυρίστηκε μάλιστα πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει στο σχέδιο 15 σημείων που πρότεινε για τον τερματισμό του πολέμου. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

08:28 | 30.03.2026
Αναστολή λειτουργίας σε ιρανικό εργοστάσιο παραγωγής βαρέος ύδατος μετά από επίθεση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι το συγκρότημα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ του Ιράν δεν λειτουργεί πλέον έπειτα από ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα.

Έπειτα από ανεξάρτητη ανάλυση δορυφορικών εικόνων, ο ΔΟΑΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση του Χοντάμπ (η νέα ονομασία του αντιδραστήρα του Αράκ) «υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν λειτουργεί πλέον», ενώ πρόσθεσε πως «η εγκατάσταση δεν περιέχει κανένα δηλωμένο πυρηνικό υλικό».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον συγκροτήματος βαρέος ύδατος στο Αράκ, στο κέντρικό Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το στόχο «τοποθεσία παραγωγής πλουτωνίου για πυρηνικά όπλα».

08:26 | 30.03.2026
Ο Νετανιάχου αλλάζει στάση για την απαγόρευση πρόσβασης του Καθολικού Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο
«Έδωσα εντολή να τελέσει κανονικά τις λειτουργίες», έγραψε σε ανάρτησή του
07:56 | 30.03.2026
Τραμπ: Πολλοί στόχοι του Ιράν καταστράφηκαν από τον μεγάλο στρατό μας
07:52 | 30.03.2026
Κουβέιτ: Το Ιράν βομβάρδισε μονάδα αφαλάτωσης και στρατιωτική βάση – Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες στρατιωτικοί
Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του - Και ηλεκτρισμό παράγει το εργοστάσιο αφαλάτωσης που επλήγη
07:52 | 30.03.2026
FILE PHOTO: An oil refinery in the Keihin Industrial Zone in Kawasaki, south of Tokyo, Japan March 17, 2026.
Νέα άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν που εισήλθε στην πέμπτη εβδομάδα
Έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το WTI
07:34 | 30.03.2026
07:33 | 30.03.2026
Το Ισραήλ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους

Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του Channel 12 αναφέρει ότι οι εισερχόμενοι ιρανικοί πύραυλοι έχουν σημάνει συναγερμό στο νότιο Ισραήλ αναχαιτίστηκαν εκτός των συνόρων της χώρας.

07:33 | 30.03.2026
Από την Ινδονησία ο κυανόκρανος που σκοτώθηκε στον Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ο κυανόκρανος της λεγόμενης προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ο οποίος σκοτώθηκε στον Λίβανο χθες εξαιτίας έκρηξης βλήματος ήταν μέλος των ινδονησιακών ενόπλων δυνάμεων.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση «εκφράζει τα πιο βαθιά συλλυπητήριά της» για τον «θάνατο ινδονήσιου κυανόκρανου και τους τραυματισμούς άλλων τριών» εξαιτίας πυρών «πυροβολικού» εναντίον της θέσης της, κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και απαιτεί «διεξοδική και διαφανή έρευνα» για αυτήν, σύμφωνα με ανακοίνωση της διπλωματίας της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

07:30 | 30.03.2026
Ο ισραηλινός στρατός αναχαίτισε 5 πυραύλους που στόχευσαν την Χάιφα
07:13 | 30.03.2026
Αναφορές πως χτυπήθηκε η στρατιωτική βάση «Victory» στη Βαγδάτη

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλήγματα δέχθηκε το ιρακινό μεταγωγικό αεροπλάνο A32B που παραδόθηκε στις φλόγες.

06:47 | 30.03.2026
Ξεκινά το Fuel Pass και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις, ποιοι είναι δικαιούχοι
Εβδομάδα «εγκαινίων» για τα νέα μέτρα για το κόστος των καυσίμων
06:43 | 30.03.2026
Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων του Ιράν
06:43 | 30.03.2026
Σειρήνες και στο Μπαχρέιν

Οι αρχές στο κράτος του Κόλπου προειδοποιήσαν τους κατοίκους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος», στην τρίτη ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού τις τελευταίες ώρες.

06:42 | 30.03.2026
Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες «δεν θα έχουν χώρα» αν δεν εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες.

«Είναι αποδεκατισμένοι αυτή τη στιγμή. Θα εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα. Θα κάνουν ό,τι θέλουμε, και ξέρετε κάτι; Θα συνεχίσουν και ίσως να έχουν ξανά μια σπουδαία χώρα. Αλλά αν δεν το κάνουν αυτό, δεν θα έχουν χώρα. Δεν θα έχουν καν χώρα», είπε μέσα στο Air Force One.

06:38 | 30.03.2026
Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν
06:36 | 30.03.2026
Πάνω από 100.000 κτίρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 100.000 πολιτικά κτίρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.

Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές κάπου 40.000 κτίρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες.

Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς ως χθες στις 08:00.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δεν έδωσε επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων του πολέμου. Με βάση δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.900 άνθρωποι, εκ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά. Κατά την ίδια πηγή, πάνω από 24.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

06:36 | 30.03.2026
O Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One
Ντόναλντ Τραμπ: Το Ιράν μας έδωσε 20 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο – Αποδέχτηκαν τα περισσότερα από τα 15 σημεία του σχεδίου μας
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως θεωρεί ότι επήλθε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τα τέλη Φεβρουαρίου
06:32 | 30.03.2026
Λίβανος: Κυανόκρανος νεκρός σε έκρηξη στον νότο

Η λεγόμενη προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έκρηξη βλήματος άγνωστης προέλευσης σκότωσε κυανόκρανό της στον νότιο Λίβανο.

 «Ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο χθες βράδυ όταν βλήμα εξερράγη σε θέση της FINUL κοντά στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ», στον νότιο Λίβανο, όπου διεξάγονται εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ «άλλος ένας τραυματίστηκε» και βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανέφερε η δύναμη του ΟΗΕ.

 «Δεν γνωρίζουμε την προέλευση του βλήματος» ως αυτό το στάδιο «και διενεργούμε έρευνα για να εξακριβώσουμε όλες τις περιστάσεις», πρόσθεσε η διοίκηση της δύναμης, που θύμισε ότι εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον μελών της αποτελούν εγκλήματα πολέμου δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

06:31 | 30.03.2026
Το Ιράν έπληξε μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ, ένας νεκρός

Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.

«Κτίριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.

06:31 | 30.03.2026
Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε 5 πυραύλους

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την αναχαίτιση πέντε βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το ανατολικό τμήμα του σουνιτικού βασιλείου.

 «Πέντε βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν καθώς κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία» της Σαουδικής Αραβίας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει από πού εκτοξεύτηκαν.

06:30 | 30.03.2026
06:30 | 30.03.2026
