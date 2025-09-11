Ιρίνα Ζαρούτσκα: Το κορίτσι από το Κίεβο που ξέφυγε από τον πόλεμο και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο της στη Βόρεια Καρολίνα

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία είχε καταφέρει να διαφύγει από τη βία στη χώρα της, μόνο για να συναντήσει ξανά σε άλλη γη, στις ΗΠΑ. Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν άντρα που καθόταν πίσω της, σε ένα τρένο, σε μια δολοφονία που καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί φρίκη.

Η Ιρίνα ήταν απλώς μία από τους επιβάτες του νυχτερινού τρένου στο σταθμό Scaleybark στη Βόρεια Καρολίνα. Φορούσε χακί παντελόνι και σκούρο πουκάμισο, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της ήταν καλυμμένα με ένα καπέλο από την πιτσαρία Zepeddie. Μόλις είχε σχολάσει.

Όπως και οι υπόλοιποι επιβάτες, έτσι και εκείνη, ήταν απορροφημένη στο κινητό της ενώ το τρένο προχωρούσε. Η Ζαρούτσκα, πρόσφυγας από την Ουκρανία, είχε επιλέξει μια κενή σειρά καθισμάτων, μπροστά από έναν άνδρα με κόκκινο φούτερ.

Δεν γνώριζε ότι οι δρόμοι τους ήταν ήδη μοιραία διασταυρωμένοι.

Μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντεκάρλος Μπράουν, ο επιβάτης πίσω της, σηκώθηκε κι έβγαλε ένα μαχαίρι. Για μια στιγμή κοίταξε έξω από το παράθυρο. Στη συνέχεια μαχαίρωσε την 23χρονη θανάσιμα.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια επιβατών που έμειναν παγερά αδιάφοροι μπροστά σε όσα συνέβαιναν. «Ι got that white girl» ακούγεται κυνικά μετά τη δολοφονία της.

Η κυκλοφορία του βίντεο της δολοφονίας και το εκτενές ποινικό παρελθόν του Μπράουν – που περιλαμβάνει καταδίκες για ένοπλη ληστεία, κλοπή και διάρρηξη – προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση Τραμπ και συντηρητικούς πολιτικούς, ως παράδειγμα της εγκληματικότητας που πλήττει, όπως ισχυρίζονται, πολλές πόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.



Η δολοφονία έγινε αντικείμενο προπαγάνδας για την πιθανή ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατευμάτων σε Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε ακόμη και με επιστράτευση της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

«Η Βόρεια Καρολίνα και κάθε Πολιτεία χρειάζεται ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΗ, και μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να την προσφέρουν!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον Μπράουν «επαγγελματία εγκληματία».

Η ζωή της Ιρίνα Ζαρούτσκα στην Αμερική

Η Ιρίνα είχε ένα ξεχωριστό χάρισμα, που η μητέρα της περιέγραφε ως «καλλιτεχνικό δώρο». Σπούδασε Τέχνη στο Κίεβο και αγαπούσε να φτιάχνει πράγματα για τους φίλους και την οικογένειά της.

Έφυγε από την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022, έξι μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας, για να ξεφύγει από τον πόλεμο.

Μαζί με τη μητέρα, την αδερφή και τον αδερφό της, βρήκαν σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα. Φοίτησε στο Rowan-Cabarrus Community College και ονειρευόταν να γίνει βοηθός κτηνιάτρου. Μία νέα ζωή είχε μόλις ξεκινήσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iryna Zarutska (@lucaveros225)

«Συχνά φρόντιζε τα κατοικίδια των γειτόνων και όλοι θυμούνται το λαμπερό χαμόγελό της», ανέφερε η οικογένεια στην ανακοίνωση της κηδείας της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iryna Zarutska (@lucaveros225)

Το παρελθόν και η σχιζοφρένεια του Ντεκάρλος Μπράουν

Λίγες μέρες πριν τη δολοφονία, ο Μπράουν είχε εμφανιστεί στο σπίτι της μητέρας του ζητώντας να περάσει εκεί για τη νύχτα. Ήταν άστεγος. Η μητέρα του τον πήγε αργότερα σε μία δομή, λίγα χιλιόμετρα από τον σταθμό Scaleybark. Τον αγκάλιασε κι έφυγε.

Ο Μπράουν, με ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, υπέφερε από ψευδαισθήσεις και παρανοϊκές σκέψεις και είχε περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια στη φυλακή για ένοπλη ληστεία.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, μετά την αποφυλάκισή του το 2020, η συμπεριφορά του είχε αλλάξει δραματικά. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να του εξασφαλίσει βοήθεια για την ψυχική του υγεία, οι προσπάθειες απέτυχαν.

Βίντεο από την επίθεση δείχνουν τον Μπράουν ανήσυχο και αφηρημένο, ώσπου τελικά επιτέθηκε στην Ιρίνα, παίρνοντας τη ζωή της.

«Είναι τρομακτικό και λυπηρό να συνειδητοποιείς ότι υπάρχει τόσο κακό στην κοινωνία μας σήμερα», δήλωσε φίλος της οικογένειας.

Ο Μπράουν, που συνελήφθη, ισχυρίστηκε αργότερα ότι επιτέθηκε επειδή η γυναίκα «διάβαζε το μυαλό του»…

Πληροφορίες από CNN