Ιρλανδία: Εντοπίστηκαν 16 μετανάστες σε φεριμπότ, κλεισμένοι σε σφραγισμένο κοντέινερ!

Δεκαέξι άνθρωποι εντοπίστηκαν μέσα σε ένα σφραγισμένο κοντέινερ, πάνω σε ένα φεριμπότ που κατευθυνόταν από τη Γαλλία στην Ιρλανδία, όπως έγινε γνωστό από τη σουηδική ναυτιλιακή εταιρεία Stena Line.

Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη μεταφερθεί σε ένα από τα σαλόνια των επιβατών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ρουτίνας στο φεριμπότ που είχε αποπλεύσει από το Χερβούργο της Γαλλίας με προορισμό το Ροσλέαρ της Ιρλανδίας.

