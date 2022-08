Τους 150 έφταναν οι πιθανοί ένοικοι που περίμεναν σε ουρά για να δουν ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο στο Δουβλίνο χθες (16.08.2022) το βράδυ, καθώς η Ιρλανδία αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική κρίση.

Μια μεγάλη ουρά σχηματίστηκε κατά μήκος της οδού St Brendans στο Δουβλίνο, με περισσότερα από 100 άτομα να περιμένουν να δουν ένα ακίνητο, τριών υπνοδωματίων στις 20:30.

Μέσα σε 30 λεπτά και ενώ ο ήλιος είχε ήδη αρχίσει να δύει, άλλα 50 άτομα μπήκαν στην ουρά για να δουν το ακίνητο, το οποίο κοστίζει 1.850 ευρώ το μήνα.

Ο Conor Finn, ο οποίος δημοσίευσε πλάνα από τις μεγάλες ουρές, έγραψε στο Twitter ότι περίμενε μια ώρα στην ουρά πριν φύγει χωρίς να δει το ακίνητο.

«Μια ώρα αργότερα και έφυγα από την ουρά χωρίς πραγματική κίνηση ή ευκαιρία να δω το σπίτι απόψε», είπε ο Φιν το βράδυ της Τρίτης στις 21.30. «Ο κόσμος έμενε ακόμα στο τέλος της ουράς καθώς έφευγα».

