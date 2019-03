Ιρλανδία: Ύποπτο δέμα σε ταχυδρομείο – Οι υποψίες πέφτουν στον IRA – video

Το άγνωστο πακέτο εστάλη στο ταχυδρομικό κατάστημα της πόλης Λίμερικ στην Ιρλανδία, φαίνεται να είναι πανομοιότυπο με τα παγιδευμένα δέματα που είχαν σταλεί στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, λέει η αστυνομία

Οι ιρλανδικές αρχές ανέφεραν ότι ερευνούν το ύποπτο πακέτο, το οποίο εντοπίστηκε στο ταχυδρομείο λίγο μετά τις 08:00 ώρα Ελλάδας και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις βρετανικές αρχές. Η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών του στρατού βρίσκεται στο σημείο.

RT https://t.co/2HGbtynMBX : @ cnnbrk: A suspicious package discovered in Limerick, Ireland, appears to be identical to packages containing explosive devices that were sent to addresses in London and Glasgow earlier this month https://t.co/6ianhczP1v … https://t.co/tPS95z65LU — ᜋᜃ᜔ᜐ᜔ ᜉᜒᜇᜒᜈ᜔ ᜵ Maks Perin (@maxangelo987) March 22, 2019

Ιρλανδία – IRA

Μια αποσχισθείσα ιρλανδική εθνικιστική οργάνωση που αυτοαποκαλείται “IRA” ανέλαβε την ευθύνη για τα παγιδευμένα δέματα που είχαν σταλεί στο Λονδίνο και στη Γλασκόβη.

Η μικρή οργάνωση αποτελείται από μαχητές που αντιτίθενται στην ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έβαλε τέλος στην τριακονταετή εκστρατεία βίας στην Βόρεια Ιρλανδία.

#WATCH: An Post staff have begun returning to the sorting depot on the Dock Road following this morning's security alert @Limerick_Leader pic.twitter.com/lwWupj0MAO — David Hurley (@DHurleyLL) March 22, 2019