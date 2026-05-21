Mangο: Δύο ορειβάτες βοήθησαν τον Τζόναθαν Άντικ μετά την μοιραία πτώση του πατέρα του – Νέα στοιχεία

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του επιχειρηματία Ισάκ Άντικ, ιδρυτή της Mango, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 έπειτα από πτώση σε ορεινή διαδρομή στο Μονσεράτ της Ισπανίας. Ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος κατηγορείται πλέον για ανθρωποκτονία, αφέθηκε την Τρίτη ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ισπανική La Vanguardia, στις 14 Δεκεμβρίου 2024 πατέρας και γιος είχαν μεταβεί στην περιοχή του Μονσεράτ και στάθμευσαν τα οχήματά τους στο πάρκινγκ της Κογμπατό, από όπου ξεκινά το μονοπάτι Les Feixades. Πρόκειται για μία σχετικά εύκολη αλλά ολισθηρή διαδρομή που συνδέει τις σπηλιές Σαλνίτρε με το μοναστήρι του Μονσεράτ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μόλις δέκα λεπτά μετά την έναρξη της πεζοπορίας, ο 71χρονος επιχειρηματίας έπεσε στο κενό και υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, ο Τζόναθαν Άντικ τέσσερα λεπτά μετά το περιστατικό φέρεται να πραγματοποίησε την πρώτη του τηλεφωνική κλήση, η οποία ήταν στην πρώην σύντροφο του πατέρα του, Εστεφάνια Κνουθ και δύο λεπτά μετά κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.

Πώς τον βρήκαν οι ορειβάτες – Όλο το χρονικό

Περίπου μισή ώρα μετά την πτώση, δύο ορειβάτες που βρίσκονταν στην περιοχή πλησίασαν τον Τζόναθαν Άντικ, ακούγοντας τις φωνές του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ισπανικό μέσο, ο Τζόναθαν Άντικ, πίστεψε αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς που έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Οι δύο άνδρες διαπίστωσαν ότι ήταν αποπροσανατολισμένος και προσπάθησαν να βοηθήσουν, με έναν εξ αυτών να παίρνει το κινητό τηλέφωνο του Τζόναθαν Άντικ ώστε να εξηγήσει ο ίδιος στο 112 το ακριβές σημείο όπου βρίσκονταν. Στη συνέχεια, οι ορειβάτες τον συνόδευσαν πίσω στο μονοπάτι, όπου συνάντησαν έναν από τους πρώτους αστυνομικούς που είχε φτάσει στην περιοχή.

Ωστόσο, οι καταθέσεις των δύο ορειβατών δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς οι ερευνητές έκριναν ότι δεν είχαν άμεση γνώση του περιστατικού, αφού ήρθαν σε επαφή με τον γιο του θύματος αρκετή ώρα μετά την πτώση.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την ανάληψη της έρευνας από τη δικαστή Ρακέλ Νιέτο Γκαλβάν, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στο δικαστήριο της Μαρτορέλ τον Ιούνιο του 2025. Σε αντίθεση με την προκάτοχό της, η δικαστής φέρεται να υιοθέτησε την εκτίμηση των αστυνομικών ότι ο Τζόναθαν Άντικ δεν περιέγραφε με ακρίβεια όσα συνέβησαν την ημέρα του θανάτου του πατέρα του.

Στο δικαστικό έγγραφο, η δικαστής αναφέρει ότι υπάρχουν «επαρκή στοιχεία» που δείχνουν πως ο θάνατος του Ισάκ Άντικ «ενδεχομένως δεν οφείλεται σε δυστύχημα» και ότι ο Τζόναθαν Άντικ μπορεί να είχε «ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Σύμφωνα με τη δικαστή, η σχέση πατέρα και γιου είχε επιβαρυνθεί έντονα τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω οικονομικών διαφορών. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για «εμμονή» του Τζόναθαν Άντικ με τα χρήματα, ενώ αναφέρεται ότι είχε ζητήσει από τον πατέρα του να του δώσει μέρος της κληρονομιάς όσο εκείνος ήταν ακόμη ζωντανός.

Παράλληλα, σε μηνύματα WhatsApp που εξετάζουν οι αρχές, ο Τζόναθαν Άντικ φέρεται να εξέφραζε έντονη οργή, μνησικακία και σκέψεις γύρω από τον θάνατο, κατηγορώντας τον πατέρα του για τα προσωπικά και επαγγελματικά του προβλήματα.

Σύμφωνα με τη δικαστή, ο ίδιος είτε ήθελε να εξασφαλίσει άμεσα την κληρονομιά είτε επιθυμούσε «το πρόσωπο του πατέρα να πάψει να υπάρχει, είτε στις σκέψεις του είτε στην πραγματικότητα».