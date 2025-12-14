Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισαάκ Χέρτζογκ: «Σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων στο Σίδνεϊ» λέει ο πρόεδρος του Ισραήλ για τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες»
Τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στο Σίδνεϊ
Διασώστες περιθάλπτουν τραυματίες μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ / NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION/Handout via REUTERS

Για «σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά την τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
204
147
97
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζουν τα βίντεο από το αιματοκύλισμα σε παραλία στο Σίδνεϊ - 12 νεκροί, βρέθηκε και βαν με εκρηκτικά
Για στοχευμένο χτύπημα κατά Εβραίων κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας - Μεταξύ των τραυματίων και παιδιά - Τα 9 λεπτά του τρόμου στην πολυσύχναστη παραλία του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ
Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ - 12 οι νεκροί, οι δράστες στόχευαν παιδιά
Ενοπλοι κατέβηκαν από βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στην παραλία για μια εβραϊκή γιορτή - 29 τραυματίες, βρέθηκε βαν με εκρηκτικά - Σοκαριστικά βίντεο από την επίθεση
Πυροβολισμοί σε παραλία στο Σίδνεϊ
Ανανεώθηκε πριν 55 λεπτά
34
Μακελειό στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown - Το βίντεο που εξετάζουν οι αρχές
Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φθάσουν στα ίχνη του δράστη
Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μπράουν
Newsit logo
Newsit logo