Ισημερινός: Κομμένα ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα σε πασσάλους στην αμμουδιά παραλίας

Στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένα μωρό, σε σειρά βίαιων εγκλημάτων που αποδίδονται σε συγκρούσεις συμμοριών
Παραλία του Ισημερινού
Είδηση σοκ από τον Ισημερινό! Πέντε κεφάλια ανθρώπων αφημένα να κρέμονται σε εμφανές σημείο, μαζί με απειλητικό μήνυμα, εντοπίστηκαν σε τουριστική παραλία της νοτιοαμερικανικής χώρας, που μαστίζεται από κύμα βίας.

Η μακάβρια ανακάλυψη με τα κομμένα ανθρώπινα κεφάλια έγινε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να παρατηρήσουν φάλαινες στον Ισημερινό.

Ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι.

Ανάμεσά τους ήταν και ένα μωρό, σε μία σειρά βίαιων εγκλημάτων που αποδίδονται από τις αρχές σε συγκρούσεις συμμοριών.

Χθες (11.01.2026), εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δύο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα, στην αμμουδιά.

Πλάι τους, επιγραφή σε ξύλινο πίνακα απειλούσε μέλη συμμοριών που εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους για να αποσπούν πληρωμές για υποτιθέμενη προστασία.

 

 

Ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δύο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

