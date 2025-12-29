Κόσμος

Ισημερινός: Μακελειό με 6 νεκρούς ανάμεσά τους και παιδί 2 ετών από πυρά ενόπλων

Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί σε πεδίο δράσης συμμοριών από την Κολομβία και το Περού, χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως
Αστυνομικός του Ισημερινού
Αστυνομικός του Ισημερινού / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Jose Jacome

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι περίπου δύο ετών, στον Ισημερινό χθες (28.12.2025). Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κόσμο που περπατούσε δίπλα σε παραλία.

Από τα όπλα που κρατούσαν οι ένοπλοι, τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της επαρχίας Μαναβί στον Ισημερινό.

Το μακελειό εκτυλίχθηκε στην Πουέρτο Λόπες, μία περιοχή γνωστή για τον τουρισμό και την παρατήρηση φαλαινών.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα βίας που έπληξε την περιοχή το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025, με συνολικό απολογισμό εννέα νεκρούς.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή, Ουίλιαμ Ακούριο, δήλωσε ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που βρίσκονταν σε χώρο περιπάτου δίπλα στην παραλία, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών ακόμη. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται και ένα παιδί μικρής ηλικίας.

Ο Ισημερινός, που επί χρόνια θεωρούνταν καταφύγιο σταθερότητας στη Λατινική Αμερική, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κλιμάκωση της βίας.

Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δύο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως, τον έχει μετατρέψει σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες διατηρούν δεσμούς με ισχυρά μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.

