Ισημερινός: Οκτώ νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης

Τραγικό θάνατο βρήκαν την Κυριακή (10.08.2025) οκτώ άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, όταν μια ομάδα ενόπλων ανδρών άνοιξε πυρ μπροστά από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης σε μια αγροτική κοινότητα του νοτιοδυτικού Ισημερινού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στην αγροτική περιοχή της Σάντα Λουσία, στην παράκτια επαρχία Γκουαγιάς, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες στον Ισημερινό. Μάλιστα, επτά από τα θύματα, ηλικίας μεταξύ 20 και 40 ετών, πέθαναν στο νυχτερινό κέντρο και το όγδοο σε νοσοκομείο, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας άνδρας ο Χόρχε Ουρκίθο, αδελφός του δημάρχου της πόλης των 38.000 κατοίκων και ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι βαριά οπλισμένοι ύποπτοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και δύο οχήματα. Δεν έγινε αμέσως γνωστό τι προκάλεσε τη μακελειό, η οποία συνέβη δύο ημέρες μετά την επίθεση ενόπλων σε σκάφος κοντά στην επαρχία Ελ Ορό, κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της χώρας.

Τέσσερα άτομα είχαν σκοτωθεί σε αυτό το περιστατικό και αρκετά άλλα παραμένουν αγνοούμενα, αφού οι ύποπτοι έριξαν εκρηκτικά στο σκάφος. Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες, οι περισσότεροι από αυτούς σε τέσσερις από τις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού: Ελ Ορό, Γκουαγιάς, Τάμπα και Τάμπα.

Στην περιοχή αυτή, οι αρχές συνέλαβαν έναν άτομο οπλισμένο με περίστροφο που ταξίδευε με ένα φορτηγάκι, αλλά δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν εάν αυτός ο άνδρας συμμετείχε στην επίθεση.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει την αιτία του μακελειού.

Το δημαρχείο της Σάντα Λουσία κήρυξε εθνικό πένθος την Κυριακή. «Ενωνόμαστε στη θλίψη και την προσευχή μας μπροστά σε αυτή τη βίαιη πράξη που έπληξε την κοινότητά μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γραφείο του δημάρχου Ουμπάλδο Ουρκίθο.

Η Γκουάγιας είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες στις οποίες ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα παρέτεινε πρόσφατα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο μήνες με στόχο την καταπολέμηση της βίας των συμμοριών.

Δεκάδες άτομα έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες, τα περισσότερα από αυτά σε τέσσερις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού: El Oro, Guayas, Manabí και Los Ríos. Όλες παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.