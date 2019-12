Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, δείχνει τη δολοφονία 11 χριστιανών ανδρών στη Νιγηρία, υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στην εκστρατεία εκδίκησης των θανάτων του ηγέτη του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι και του εκπροσώπου του.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανήρτησε το βίντεο στην πλατφόρμα Telegram χθες, την επομένη των Χριστουγέννων, με υπότιτλους στα αραβικά, όχι όμως κάποιο ηχογραφημένο μήνυμα.

Το βίντεο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, δεν μπορεί να δημοσιευτεί…

#Nigeria We waited for some hours to post the news of execution of 11 Christians by IS in #Borno and we verified this umpteenth massacre has passed over silence in MSM So Borno is not Paris, New York, London, Brussels, Barcelona, etc. In Borno they die in the silence!@IsraelMFA pic.twitter.com/xHqlC1Lnn2

— Unofficial ✡MOSSAD✡ (@MossadNews) December 27, 2019