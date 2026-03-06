Ισμαήλ Καανί: Φήμες ότι ο διοικητής της δύναμης Κουντς εκτελέστηκε από το Ιράν ως πράκτορας της Μοσάντ

Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ισμαήλ Καανί.

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης σήμερα Παρασκευή (6.3.26), ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Ισμαήλ Καανί φέρεται να εκτελέστηκε από το καθεστώς του Ιράν ως κατάσκοπος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ.

Ο Καανί βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.

Η ιστοσελίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων “The National”, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε.

Arab media have reported the execution of IRGC special forces general Ismail Qaani for espionage on behalf of Mossad



The Emirati portal The National, citing unconfirmed sources, claims that Qaani was accused of espionage and executed. pic.twitter.com/6WmTDhBgor

Ο Καανί, 67 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιανουάριο του 2020 μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Η Δύναμη Κουντς είναι ο επίλεκτος βραχίονας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον «Άξονα Αντίστασης» σε όλη τη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας έχει διαλυθεί.