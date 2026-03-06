Κόσμος

Ισμαήλ Καανί: Φήμες ότι ο διοικητής της δύναμης Κουντς εκτελέστηκε από το Ιράν ως πράκτορας της Μοσάντ

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ο Καανί κατηγορήθηκε ως κατάσκοπος του Ισραήλ και εκτελέστηκε
Ο Ισμαήλ Καανί
Ο Ιρανός στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Ισμαήλ Καανί / Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Νεκρός φέρεται να είναι ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Ισμαήλ Καανί.

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης σήμερα Παρασκευή (6.3.26), ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Ισμαήλ Καανί φέρεται να εκτελέστηκε από το καθεστώς του Ιράν ως κατάσκοπος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ.

Ο Καανί βρισκόταν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ αλλά είχε καταφέρει να επιβιώσει.

Η ιστοσελίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων “The National”, επικαλούμενο ανεπιβεβαίωτες πηγές, ανέφερε ότι ο Καανί κατηγορήθηκε για κατασκοπεία και εκτελέστηκε.

 

Ο Καανί, 67 ετών, ανέλαβε τη διοίκηση της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιανουάριο του 2020 μετά τη δολοφονία του προκατόχου του, Κασέμ Σουλεϊμανί, από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Η Δύναμη Κουντς είναι ο επίλεκτος βραχίονας εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν, η μονάδα που δημιούργησε, εξόπλισε και συντόνισε τον «Άξονα Αντίστασης» σε όλη τη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτός ο άξονας έχει διαλυθεί.

