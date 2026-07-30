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Ισπανία: 1.500 μετανάστες «πλημμύρισαν» τη Θέουτα – Συγκλονίζουν τα βίντεο που φτάνουν στην ακτή κολυμπώντας από το Μαρόκο

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα στα σύνορα και στέλνει τον υπουργό Εσωτερικών στην περιοχή
Μετανάστες στη Θεούτα της Ισπανίας
Photo / Reuters
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Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση στη Θέουτα, καθώς περίπου 1.500 μετανάστες έφτασαν στην πόλη κολυμπώντας από το Μαρόκο μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Ο επικεφαλής της περιοχής έκανε λόγο για ανθρωπιστική και ζήτημα ασφάλειας.

Η Θέουτα, μαζί με τη Μελίγια, είναι οι δύο ισπανικές πόλεις στη Βόρεια Αφρική και αποτελούν τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Κατά διαστήματα, πολλοί μετανάστες προσπαθούν να περάσουν από εκεί για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, δήλωσε σε δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις ότι οι πρόσφατες αφίξεις έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητες της πόλης. Όπως είπε, εκατοντάδες άνθρωποι αναγκάζονται να κοιμούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κατάσταση απόλυτης ανθρωπιστικής και κοινωνικής έκτακτης ανάγκης», ενώ πρόσθεσε ότι οι δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους λειτουργούν στο 2.400% της προβλεπόμενης χωρητικότητάς τους, αναφέρει το Reuters.

Σε άλλη συνέντευξή του, τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, ζήτησε «μια αποφασιστική, δυναμική, άμεση και συντονισμένη απάντηση», με έναν ενιαίο μηχανισμό διοίκησης.

Την Παρασκευή ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, θα επισκεφθεί τη Θέουτα. Εκεί θα συναντηθεί με τις τοπικές αρχές και τους υπεύθυνους ασφαλείας για να εξετάσουν την κατάσταση.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνεργάζονται πολλά υπουργεία, με στόχο να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων και να δοθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην περιοχή.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας είναι πλήρως δεσμευμένη να δώσει άμεση απάντηση στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Θέουτα.

Κινητοποιούμε όλους τους απαραίτητους πόρους, συνεργαζόμαστε με τις αρχές του Μαρόκου και τους διεθνείς εταίρους μας, ενώ προετοιμάζουμε τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα το συντομότερο δυνατό. Αυτό ακριβώς μετέφερα και στον πρόεδρο της Θέουτα, Χουάν Βίβας.

Αυτή είναι η στιγμή να χτίσουμε λύσεις, με υπευθυνότητα και συνεργασία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

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